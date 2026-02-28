La Real Filharmonía de Galicia anuncia un 30 aniversario con «muchas sorpresas» e «invitados especiales» este sábado

El director titular y artístico de la Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann, ha anunciado que el concierto previsto para este sábado en el Auditorio de Galicia para conmemorar el trigésimo aniversario de la orquesta, contará con «muchas sorpresas» e «invitados especiales».

Así pues, el concierto comenzará a las 20.30 horas y se enmarca dentro del programa ‘Historias da Historia‘, que recorrerá las ciudades de Santiago, Vigo, Ferrol y A Coruña y del que el director de la RFG no ha querido adelantar muchos detalles.

«El proyecto trata de presentar el impacto que ha tenido la orquesta en Galicia a través del tiempo. Es como una pequeña celebración de cumpleaños que se va a ilustrar con obras que tienen algún reflejo en la historia o en el presente de la orquesta», ha afirmado. En este sentido, Brönnimann ha asegurado que se tocarán piezas cortas, recorriendo la Historia de la música desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

El organismo sostiene que este programa propone una experiencia «diferente y emocionante«, pensada para que el público se deje llevar por la música en una velada «especial«, marcada por la proximidad, la complicidad con los músicos y el placer de escuchar y sorprenderse juntos.

Además, el concierto de aniversario incluirá un homenaje a Helmuth Rilling, primer director de la RFG recientemente fallecido que, según asegura Brönnimann, ha «dejado huella en lo que la orquesta hace a día de hoy», como la mirada hacia la música antigua o la apertura estética y de repertorio.

MAYOR IMPLICACIÓN CON EL PÚBLICO GALLEGO

«Guardamos un fuerte compromiso con Galicia. Aquí en el Auditorio estamos como en una torre de marfil y nos gustaría que los muros fuesen más permeables. Hay todavía gente en Galicia que no tiene acceso a conciertos orquestales o que nunca nos ha escuchado, por lo que ya tenemos varias iniciativas», ha afirmado el director suizo.

Así, ha mencionado el proyecto ‘¡Cantamos!’, que busca «implicar activamente» a coros aficionados de toda Galicia en un concierto sinfónico junto a la orquesta profesional.

Baldur Brönnimann ha reconocido que todavía tienen una «tarea pendiente«: conseguir que la música en directo llegue a un público más amplio. En este sentido, señala que España es «uno de los países donde más se escucha música clásica en Spotify», ya que un 30 % de los usuarios la ha reproducido en algún momento. Sin embargo, subraya que la asistencia a conciertos en vivo es mucho menor, situándose «únicamente entre el 5% y el 8%».

Por ello, ha remarcado la «necesidad de adaptarse a los hábitos actuales de la gente» o de llevar a cabo medidas como acortar la duración de los conciertos o tocar en lugares poco habituales.

Finalmente, ha puesto en valor la «conexión con el público gallego» y ha dejado constancia del «compromiso prioritario» de la Real Filharmonía de Galicia de «llegar a nuevos sitios de Galicia antes que realizar giras internacionales».