Abierto el plazo de inscripciones de O Talentiño, para jóvenes de la provincia y con nuevos premios

El certamen O Talentiño abrió sábado día 28, el plazo de inscripciones para su cuarta edición, consolidándose como una de las citas culturales emergentes más destacadas.

Como gran novedad, por primera vez la convocatoria se extiende a toda la provincia de A Coruña, ampliando así su alcance y ofreciendo una oportunidad única a jóvenes talentos de todo el territorio provincial.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de marzo a través de la web oficial (www.otalentino.es) y de la página específica de esta edición (2026.otalentino.es).

La cuarta edición volverá a celebrarse en el emblemático Teatro Jofre, que acogerá la gran final el 12 de Abril, escenario que refuerza la proyección y el crecimiento del certamen.

Un jurado de prestigio

El jurado estará formado por la cantante Lucía Pérez; el cantautor Xavier Vizcaíno; la bailarina y coreógrafa Eva Faraldo; y el dúo Caamaño & Ameixeiras, integrado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras.

Se trata de un panel con amplia trayectoria en el ámbito musical y escénico. Lucía Pérez cuenta con una sólida carrera artística y experiencia en certámenes nacionales e internacionales siendo la primera gallega en representar a España en el festival de Eurovisión; Xavier Vizcaíno aporta su recorrido como compositor e intérprete; Eva Faraldo suma la visión profesional de la danza; y Caamaño & Ameixeiras representan una de las propuestas más reconocidas de la música folk gallega actual, combinando tradición y contemporaneidad.

Además, en esta primera fase de visualización y valoración de vídeos, el jurado estará apoyado por el acordeonista, profesor universitario y cofundador del certamen, Joaquín Enríquez.

Premios y novedades

Los ganadores de cada una de las 5 categorías del certamen (Vocalistas, Instrumentistas, Danza Lírica, Danza Urbana y Variedades) recibirán un premio de 300 euros, mientras que los finalistas obtendrán como reconocimiento una entrada a un parque multiaventura.

Además, esta edición incorpora una mención especial para la actuación que destaque por el mayor uso y fomento de la lengua y la cultura gallegas, reforzando así el compromiso del certamen con la identidad y el patrimonio cultural de Galicia.

Con esta nueva convocatoria, O Talentiño reafirma su vocación de plataforma para jóvenes talentos de la música y la danza, dando un paso histórico al abrir su participación a toda la provincia de A Coruña.