Valdoviño rende homenaxe a María Jesús García Funcasta no Día da Muller

O acto central terá lugar sábado ás 18 horas no auditorio da casa da cultura, e incluirá a estrea da obra teatral «Mulleres en tempos dalgún día».
No Día da Muller, o Concello de Valdoviño rende homenaxe este ano a María Jesús García Funcasta, recoñecendo así o seu compromiso coa dinamización sociocultural da parroquia de Lago ao longo dos últimos 40 anos.
Recibirá o galardón no acto central da programación 8M «Somos e Contamos», que se celebra este sábado 7 de marzo ás 18:00 horas no auditorio da casa da cultura.
Un acto que incluirá, ademais, a estrea da obra «Mulleres en tempos dalgún día«, a cargo do grupo de teatro do Centro Cultural Rosalía de Vilaboa.
En 1979, María Jesús García Funcasta, «Chus», convertíase na primeira muller que pasaba a formar parte da xunta directiva da asociación de veciños, impulsando proxectos e iniciativas que marcarían unha transformación radical da parroquia.
Entre eles, a creación do local social na década dos 80, a posta en marcha das primeiras actividades (baile, gaita, judo ou fútbol sala masculino e feminino) ou a construción da pista deportiva.
Un intenso labor que compatibilizou coa súa actividade profesional en Gairesa, todo un referente empresarial en España e unha firma comprometida co desenvolvemento do territorio.
Dende o Concello, anímase á veciñanza a asistir este sábado ao acto, no que María Jesús García Funcasta recibirá o galardón que entrega o Concello no acto central do Día da Muller, e que ata a data recaeu en Mercedes Varela (2025), Mercedes González (2024) e Ana María Bouza (2023).
OBRA TEATRAL
O acto incluirá tamén a representación da peza «Mulleres en tempos dalgún día», do grupo de teatro do Centro Cultural Rosalía de Vilaboa. Escrita e dirixida por Ana María Bouza, está integrada por diferentes escenas representativas do día a día das mulleres no século pasado, onde tirando do humor, se dá visibilidade a unha realidade marcada pola desigualdade.
Trátase da segunda obra da compañía, tras o rotundo éxito de «Que che vaia ben meu canciño de palleiro», un reflexo da realidade das aldeas galegas que loitan por seguir vivas, que saúdan a achegada de novos veciños e veciñas con alegría e máis recelo, estreada o pasado ano co gallo do Día das Letras Galegas.