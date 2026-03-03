Doniños, Ferrol, libre de 255 kilos de residuos tras una nueva limpieza de Afundación

Compartir Facebook

El conjunto formado por la playa y la laguna de Doniños es un lugar de alto valor ecológico catalogado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Después de más de 70 limpiezas, ya se superan las 148 toneladas de basura marina retiradas de los mares y costas de Galicia en el marco del proyecto PLANCTON de la Obra Social de ABANCA

La playa de la Doniños, en el Concello de Ferrol, ha sido el escenario de una nueva jornada de limpieza de basura marina convocada por Afundación, la Obra Social de ABANCA en el marco de su proyecto PLANCTON. Este Plan de Conservación Territorial ha permitido retirar ya más de 148 toneladas de residuos de diferentes enclaves costeros de Galicia.

Las más de 20 personas voluntarias que formaban el operativo, iniciaron a las 10.00 horas los trabajos de recogida de basura. Como es habitual en estas jornadas – 70 ya realizadas en el marco de PLANCTON–, se localizaron residuos tanto relacionados con la actividad profesional vinculada al mar como otra serie de objetos relacionados con las actividades de ocio y recreo desarrolladas en el propio espacio natural o procedentes de la vida cotidiana en la calle y en los hogares. 255 kilos en total.

Además de la laboriosa recogida de más de 5000 plásticos de entre 1 y 2 centímetros o más de 500 bastoncillos de los oídos, en esta ocasión se contabilizaron 264 botes y botellas, 150 plásticos de tamaño medio, 676 tapones de plástico o más de 10 bolígrafos. También retiraron del arenal un neopreno, botes de vidrio de encurtidos, zumos, medicinas o agua, jeringuillas, cepillos de dientes, toallitas, o restos de envases, bolsas y envoltorios, y otra serie de objetos de origen desconocido y de difícil identificación a causa de su deterioro o fragmentación.

El voluntariado localizó asimismo restos de aparejos y utensilios relacionados con la actividad pesquera, entre ellos más de 550 cabos y cabitos, 162 trozos de espumas sintéticas o poliespan, 88 piezas de madera tratadas con clavos y pintura y cuerdas, sedales o nasas, entre otros.

Esta intervención es la cuarta actuación del voluntariado de Afundación en 2026, después de las recientes limpiezas realizadas en Area de Bon en el Concello de Bueu, Espacio Natural de Baldaio-Razo, en el ayuntamiento de Carballo y en las playas de Muros, acumulando ya más de 1 tonelada de residuos.

Sin embargo, aunque las cifras de residuos recogidos son relevantes, el principal objetivo de la Obra Social de ABANCA, a través del proyecto PLANCTON y de su programa «Educación para la sostenibilidad», es concienciar sobre el problema que generan los residuos en el mar y la necesidad de cambiar y mejorar muchos de nuestros hábitos de comportamiento en el medio que aseguren a las generaciones futuras el uso y disfrute de los recursos naturales.

Todo ello acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se alinea este plan, fundamentalmente el ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos, el ODS 14 Vida Submarina y el ODS 13 Acción por el Clima.