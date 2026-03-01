Un gran primer cuarto permite al Baxi Ferrol vencer al Juventut este domingo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol parecía que iba a tener un partido tranquilo tras poner la directa en los primeros -minutos, pero nada más lejos de la realidad, tuvieron que sudar de lo lindo para imponerse por 77-80 al Juventut Badalona, en la 23ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Joan Busquets (El Prat de Llobregat).

El partido empezaba con Moira Joiner anotando el primer triple a los pocos segundos para las ferrolanas, muy metidas en los primeros minutos haciéndose con todos los rebotes en ataque y en defensa, ante un cuadro catalán que había empezado totalmente desenchufado y desentonado, cometiendo muchos errores que permitían al Baxi Ferrol encadenar varios pequeños parciales, primero yéndose de siete puntos con 4-11 en el electrónico, gracias a otro triple de Blanca Millán, mientras que en los dos últimos minutos mejoraban su parcial anotador, con las ferrolanas ampliando la renta a diez puntos con 11-21 al finalizar el primer cuarto.

Las distancias se mantenían en los primeros instantes del segundo cuarto e incluso se ampliaban a la máxima renta de 13 puntos con un triple de Ine Joiris, pero, a partir de aquí, el Joventut iba poco a poco ganando terreno sobre la pista, recortando punto a punto y empezando a estar más efectivas de cara al triple al conseguir el primero en este partido a falta de cuatro minutos y medio, endosando un parcial de 9-0 a las ferrolanas que las volvía a meter en el marcador y, con otro triple de Sivka tan solo se ponían a tres puntos, confirmando una dinámica anotadora de 18-6 en tres minutos, aunque el Baxi Ferrol mejoraba de cara a los instantes previos al descanso, dejando el marcador en 33-40.

El paso por los vestuarios le sentaba bien al Juventut Badalona con un primer parcial de 4-0 para, posteriormente ponerse por primera vez en por delante con el 43-42 a falta de 6:40. Esto hacía entrar en crisis a las jugadoras del Baxi Ferrol, que no daban con la tecla en este tercer cuarto, viendo como las locales conseguían un contundente 15-2 de parcial, que lograban cortar de lleno con sendos triples de Dalayah Daniels y Blanca Millán, volviendo a empatar el partido con 48-48, relamiéndose de sus heridas en una buena recta final de cuarto, con 56-61 para cerrarlo.

Se llegaba a los últimos diez minutos de partido con todo por decidir, con los dos equipos realizando un juego conservador provocando una baja anotación, intercambiándose en el dominio del marcador, por lo que todo se iba a decidir en una recta final totalmente apasionante, en el que la balanza se iba a decantar por pequeños detalles. Ya dentro del último minuto, el Baxi Ferrol daba un paso por delante con dos tiros libres de Claire Melia que permitían poner el 75-78 y posteriormente, tras dos buenas defensas, conseguían llevarse el partido con el 77-80.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 7º puesto de la tabla, con 12 victorias y 11 derrotas. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Perfumerías Avenida, en un partido que se disputará el viernes 6, a las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Juventut Badalona: Ramette (0), Piera (2), Dembelé (25), Sivka (11), Brewer (4) – también jugaron – Lamana (18), Howard (2), Cotano (0) y Ebo (0).

Baxi Ferrol: Sotolova (7), Millán (14), Melia (9), Daniels (22), Joiner (19) – también jugaron – Sánchez-Ramos (0), Samson (4), Rodríguez (0) y Joiris (5).

Árbitros: Víctor Mas Cagide, Israel Chacón Blázquez y Manuel Andrés Seijo Vázquez.

Parciales: 11-21, 22-19, 23-21, 21-19.

Pabellón: A Malata.