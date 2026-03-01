El BBCA masculino vuelve a sonreír tras casi un mes en Porriño

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Excepcional partido el jugado por el BBCA en Porriño el sábado, con un trabajo grupal extraordinario, coronado por Isma y Rivas que estuvieron excepcionales y un colosal Pevi bajo los aros. Los ferrolanos se traían para casa una victoria que se resistía desde hace un mes, por 79-86, y que da visibilidad al duro y silencioso trabajo hecho por el grupo para salir del bache.

Arrancaba el partido con un Costa Ártabra muy centrado y mentalizado de lo que se jugaba, buenos ataques y grandes defensas daban primeras ventajas a los ferrolanos, pero los de Porriño, a todas luces la plantilla más completa de la categoría, respondían con un acierto extraordinario desde la línea de 6,75, poniendo en escena su potencial. Se vive probablemente el mejor cuarto de la temporada por ambas partes y el cuarto finaliza 25-23 para los locales.

El segundo cuarto es un derroche de intensidad, las defensas suben por ambas partes y la anotación ya no es tan fluida, los locales se mantienen por delante con pequeñas rentas, hasta que a falta de un minuto para el descanso un triple de Isma pone en ventaja a los departamentales. Una sucesión de tiempos muertos y de pizarrazos de ambos entrenadores hacen del final de cuarto una autentica partida de ajedrez, para llegar al descanso 44-46 para los visitantes.

Tras el paso por el descanso ambos equipos se reordenan, la igualdad se mantiene y cada jugada se vuelve importante, ambos equipos usan sus armas, Porriño con su juego interior y los ártabros con velocidad y profundidad de banquillo, se llega al final del cuarto 60-64 y todo pendiente de decidir para el último cuarto.

El altísimo ritmo de partido impuesto por los ártabros empieza a dejarse notar en los locales, los ferrolanos empiezan a marcharse en el electrónico y mantienen una cómoda renta todo el cuarto, solo dos errores consecutivos en los últimos momentos del partido dieron una mínima esperanza a los locales, pero al final el partido gracias a la solidez en el tiro libre y a los 25 puntos aportados por los jugadores de banquillo, el merecido triunfo viajó a Ferrol.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Isma (23), Unai (7), Rivas (19), André (7) y Diatta (2) -cinco inicial- Pita (0), Pelayo (6), Jorge (3), Pevi (12), David Gómez (0), David González (4), Sande (3).