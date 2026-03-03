A Deputación da Coruña investirá en 2026 12,2M€ na conservación das estradas provinciais

3 marzo, 2026 Dejar un comentario 403 Vistas

O pleno aproba o Plan de Conservación de Vías Provinciais 2026, que incrementa o seu orzamento nun 7,5% e, xunto cos programas de reparacións urxentes e desbroces, supón un investimento medio de 8.192 euros por quilómetro na rede viaria provincial.

O pleno da Deputación da Coruña aproba cos votos favorables de PSOE, BNG e AV e a abstención do PP, a primeira fase do Plan de Conservación de Vías Provinciais 2026, que contará cun orzamento de 12.242.041 euros, o que supón un incremento do 7,5% respecto ao pasado ano.

O plan contempla a execución de obras de mantemento, reparación de firmes e pavimentación nos máis de 2.000 quilómetros de estradas que integran a rede provincial, co obxectivo de mellorar as condicións de circulación e reforzar a seguridade viaria.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou a importancia destas actuacións, subliñando que “manter en boas condicións unha rede tan extensa é unha tarefa continua e prioritaria, porque as estradas provinciais son unha infraestrutura básica para a mobilidade diaria da xente e para a actividade económica da provincia”.

A maior parte dos investimentos destinaranse á renovación de firmes e capas de rodaxe, así como á mellora da sinalización horizontal e vertical. Pola súa banda, a limpeza e apertura de cunetas, as obras de drenaxe e a instalación de defensas viarias supoñen arredor do 17% do total.

O presidente provincial incidiu tamén na relevancia do Plan de Conservación, xunto cos programas de reparacións urxentes e de roza e limpeza das marxes, especialmente tras as intensas precipitacións rexistradas nos últimos meses. “As fortes choivas provocaron danos e incidencias en distintos puntos da rede, polo que contar con estes plans é fundamental para actuar con rapidez, mellorar pavimentacións e drenaxes e garantir a seguridade da circulación en condicións adversas”, afirmou.

Ademais do Plan de Conservación, o servizo de Vías e Obras dispón dun programa específico de reparacións urxentes e doutro destinado á roza e limpeza das marxes das estradas provinciais, cuxo orzamento aumenta en 2026 de 3,8 a 4,1 millóns de euros. Esta partida permite realizar varias campañas de limpeza ao longo do ano para mellorar a visibilidade, facilitar a evacuación das augas pluviais e contribuír á prevención de incendios.

A deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, destacou que o conxunto dos programas de conservación, reparacións urxentes e roza supón un investimento medio de máis de 8.192 euros por quilómetro. “O mantemento da ampla rede de estradas provinciais é tan importante como a construción de novas infraestruturas. Un bo estado de conservación é clave para a seguridade viaria e para garantir un servizo de calidade á cidadanía”, sinalou.

O Plan de Conservación 2026 distribúe os investimentos en 36 grupos de actuación que abarcan o conxunto do territorio provincial, garantindo unha intervención equilibrada e continua nas diferentes comarcas.

PLAN CONSERVACION DE ESTRADAS 2026

DENOMINACIÓN DA OBRA

IMPORTE / €

GRUPO 1A – Ortigueira

203.110,53 €

GRUPO 1B – Cariño

275.582,01 €

GRUPO 2 – Mañón e As Pontes

210.830,17 €

GRUPO 3 – Cedeira, Cerdido e Valdoviño

306.609,84 €

GRUPO 4 – Ferrol e Narón

558.750,30 €

GRUPO 5 – Moeche, San Sadurniño e As Somozas

369.968,17 €

GRUPO 6 – Ares, Fene, Mugardos e Neda

514.780,85 €

GRUPO 7 – Cabanas, Miño, Paderne e Pontedeume

354.768,47 €

GRUPO 8 – As Pontes, Irixoa, Monfero e Vilarmaior

272.614,73 €

GRUPO 9 – Oleiros e Sada

449.988,07 €

GRUPO 10 – Cambre, Bergondo e Betanzos

553.998,85 €

GRUPO 11 – Abegondo, Carral e Oza-Cesuras

471.589,53 €

GRUPO 12 – Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis e Oza-Cesuras

404.358,28 €

GRUPO 13A – Frades, Ordes, Oroso e O Pino

233.255,52 €

GRUPO 13B – Boimorto, Mesía e Vilasantar

362.882,80 €

GRUPO 14 – Melide, Santiso, Sobrado e Toques

446.287,25 €

GRUPO 15 – Arzúa, Boqueixón, O Pino e Touro

429.445,30 €

GRUPO 16 – Arteixo, A Coruña e Culleredo

561.552,09 €

GRUPO 17 – Carballo, Cerceda e Laracha

450.152,48 €

GRUPO 18 – Cabana, Malpica e Ponteceso

381.411,17 €

GRUPO 19 – Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo

145.376,65 €

GRUPO 20 – Cee, Corcubión, Dumbría e Mazaricos

203.999,65 €

GRUPO 21 – Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra

386.092,77 €

GRUPO 22 – Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do Dubra

415.235,89 €

GRUPO 23 – Mazaricos, Muros e Outes

428.100,07 €

GRUPO 24 – Boiro, Lousame e Noia

509.372,22 €

GRUPO 25 – Brión, Dodro, Padrón e Rois

419.935,21 €

GRUPO 26 – Ames, Santiago, Teo e Vedra

323.626,75 €

GRUPO 27 – Boiro e Rianxo

296.854,77 €

GRUPO 28 – A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribeira

463.319,09 €

GRUPO 34 – D.P. 1914 Carballo a Portomouro

260.072,39 €

GRUPO 35 – Coristanco, Santa Comba e Zas

341.777,31 €

GRUPO 36 – D.P. 3404 Serra de Outes a Dumbría

236.342,04 €

TOTAL

12,242,041,22 €

 

 

Lea también

Renfe programa un plan alternativo de transporte los días 27 y 28 de marzo por las obras en la estación de A Coruña

Renfe ha anunciado un plan alternativo de transporte, con 53 autobuses y 10 taxis, los …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *