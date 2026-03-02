‘Ferrol Emprega +’ se pondrá en marcha con cuatro acciones formativas

Compartir Facebook

El Concello de Ferrol y la consellería de Emprego de la Xunta de Galicia pondrán próximamente en marcha el programa ‘Ferrol Emprega +’, para la formación de empleo. El coste será de 620.160,66 euros, de los cuales la administración autonómica aportará 372.096,39 euros.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela tras dar su visto bueno en la junta de gobierno local, en una iniciativa que querrá proporcionar a las personas participantes una cualificación profesional “que lles permita mellorar as súas condición de empregabiliade e acceder ao mercado laboral con maiores garantías.”

Este programa, destinado prioritariamente a personas desempleadas no ocupadas, contará con certificados de profesionalidad de fabricación y montaje de instalaciones de tubos industriales, soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

El regidor quería recordar en su intervención los buenos datos de creación de empleo y de afiliaciones en la Seguridad Social de los últimos meses, por lo que con este programa formativo “queremos continuar con este bo camiño.”