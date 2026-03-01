A Deputación da Coruña analiza a brecha de xénero no deporte no marco do 8M

Miriam Ríos, Lino López, Mado González e Alejandra Martín participarán no INEF de Bastiagueiro nunha mesa redonda xunto a outros profesionais do ámbito deportivo.
A área de Deportes da Deputación da Coruña organiza o xoves 5 de marzo, a III Xornada sobre a Brecha de Xénero no Deporte, unha iniciativa enmarcada nas actividades do Día Internacional da Muller que busca analizar as desigualdades que aínda persisten no ámbito deportivo e avanzar cara a unha práctica máis igualitaria.
A xornada celebrarase a partir das 19.00 horas no salón de actos do INEF de Bastiagueiro e reunirá a profesionais de diferentes ámbitos para reflexionar sobre os retos específicos que afrontan as mulleres no deporte e compartir coñecementos e experiencias que contribúan a reducir a fenda de xénero.
O deputado de Deportes, Antonio Leira, destacou que “o deporte é fundamental para construír unha sociedade máis xusta e igualitaria, pero aínda existen importantes desigualdades en visibilidade, oportunidades e recoñecemento que debemos seguir corrixindo”. Leira subliñou que “desde a Deputación traballamos para impulsar o deporte feminino e para garantir que nenas e mulleres teñan as mesmas oportunidades de acceso, participación e desenvolvemento en todos os niveis”.
O programa abrirase ás 19.00 horas coa presentación a cargo da xornalista deportiva Lucía Dávila. A continuación, a profesora da Universidade de Vigo e investigadora do CIDEGA Marian Fernández Villarino impartirá o taller formativo “A bioloxía da muller e o adestramento deportivo. O principio de individualización”, centrado na importancia de adaptar a preparación ás características fisiolóxicas femininas.
A partir das 19.45 horas terá lugar unha mesa redonda con protagonistas de diferentes ámbitos do deporte: a árbitra e exxogadora do Depor Abanca Miriam Ríos; o adestrador do BAXI Ferrol, Lino López; a psicóloga do deporte e adestradora de atletismo Mado González; e a xogadora do Marineda Hóckey patíns e fisioterapeuta Alejandra Martín. O debate abordará cuestións como a visibilidade do deporte feminino, o acceso a responsabilidades técnicas e directivas, as condicións de traballo e os retos pendentes para avanzar cara a unha igualdade real.
Antonio Leira animou á participación na xornada, aberta ao público, e sinalou que “o 8M é unha oportunidade para reflexionar, pero tamén para actuar. O noso obxectivo é que a igualdade no deporte non sexa unha reivindicación puntual, senón un compromiso das institucións e de toda a sociedade durante todo o ano”.