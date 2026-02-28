Ferrol (+2,9%) y Ourense (+2,2%) registran los mayores crecimientos de la afiliación media en enero

La afiliación media creció anualmente en todos los grandes ayuntamientos de Galicia en enero, con los mayores aumentos en Ferrol (+2,9%) y Ourense (+2,2%), según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, en enero, el número de afiliados a la Seguridad Social fue de 1.014.895, lo que supone un 1,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Por sectores y ayuntamientos, los mayores porcentajes de afiliaciones medias en la agricultura y pesca la tuvieron los ayuntamientos de Rodeiro (41,6%) y Dozón (40,3%).

En la industria, Carballeda de Valdeorras (40,1%) y Valdeorras (33%) tuvieron los porcentajes más altos.

SEPTIEMBRE

Por otra parte, en septiembre de 2025, había 831.394 personas afiliadas a la Seguridad Social con residencia en Galicia y que cotizaban en el régimen general, un 1,5% más que en el mismo mes del año anterior.

La base media mensual de cotización se situó en los 2.112,4 euros por persona, con un crecimiento interanual del 4,2%. La base media mensual de cotización de los hombres es 311,1 euro más alta que la de las mujeres.

Los municipios con una base media mensual de cotización más elevada se concentran en las zonas urbanas e intermedias, lideradas por Oleiros, Santiago de Compostela y A Coruña.