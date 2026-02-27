Duelo ante un rival directo este sábado para O Parrulo Ferrol en A Malata, el Viña Albali Valdepeñas

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Partido importante para las aspiraciones de O Parrulo Ferrol en esta temporada, recibiendo este sábado al Viña Albali Valdepeñas, en la 20ª jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa previa con la comparecencia del portero Mati Starna y del entrenador Gerard Casas, ofrecida por Sinderya, patrocinador de O Parrulo Ferrol.

Mati Starna fue elegido el mejor portero en el cinco inicial de la pasada jornada, una distinción a lo que no le daba mucha importancia “y todo lo que sirva para ayudar al equipo bienvenido sea”, afrontando este tramo de la temporada “con mucha confianza y hacer mi trabajo para que el equipo pueda sumar.”

El compartir puesto con un portero como Caio César le sirve para “no poder relajarme” de igual manera que sucedía previamente con Dennis Berthod “siendo dos grandes arqueros y muy buenos compañeros”, que, en los entrenamientos “me aprietan para que no afloje”.

Este sábado se verán las caras ante un Viña Albali Valdepeñas, que, en el partido de la primera vuelta “nos costó mucho”, pero ahora jugando como locales “venimos en buena dinámica, con tres partidos sin perder y estamos con ganas de poder ganar.”

Lo sucedido en aquel partido en el Pabellón Virgen de la Cabeza “ya pasó” y los ferrolanos van “partido a partido”, mirando hacia delante “queriendo ganar al que sea y ser mejores semana a semana” y cada punto conseguido “nos aleja de la zona de abajo” y espera que la afición “pueda estar con nosotros para que nos ayude más.”

Gerard Casas: “El Viña Albali Valdepeñas se ha reforzado muy bien y han crecido mucho”

El entrenador de O Parrulo Ferrol reconocía haberlo pasado “bastante mal” en el partido ante Córdoba Patrimonio de la Humanidad al cumplir el primero de sus cuatro partidos de sanción. En la primera parte “estuve sentado” y en el segunda “estuve todo el tiempo caminando y de pie, no me podía quedar quieto”, sabiéndole mal “no poder estar ayudando”, pero, sobre la pista “conseguimos un resultado positivo fuera de casa.”

En los que llevamos de temporada los ferrolanos llevan más puntos sumados a domicilio que como locales “y eso que nos sentimos muy fuertes en casa con nuestra afición, recibiendo a equipos grandes de la clasificación, consiguiendo sumar o hacer buenos partidos que se nos escaparon al final”, pero cada partido “hay que ir como si no hubiera un mañana, es una final”, esperando poder conseguir los tres puntos “delante de nuestra afición.”

Sobre el rival de este sábado, el Viña Albali Valdepeñas han analizado a fondo sus tres últimos partidos, como el de la primera vuelta para preparar lo mejor posible este duelo. Sobre la pista son un equipo “muy organizado, se equivoca muy poco”, con jugadores “con muchísima calidad”, por lo que tendrán que cometer “pocos errores para poder ganar.”

En este mercado de invierno el Viña Albali Valdepeñas “se ha reforzado muy bien” y en esta temporada “han crecido mucho”, a pesar de caer la semana pasada ante Family Cash Alzira “llevan una buenísima dinámica”, de igual manera que lo están haciendo los ferrolanos “logrando competir fuera de casa”, por lo que espera que sea un partido “igualado, que se decida en los detalles.”

Tras los dos últimos empates conseguidos el equipo está “bien, con confianza” conseguidos ante dos equipos a los que habían vencido en la primera vuelta “y eso es muy importante, al tener ganado el gol average en caso de empatar a puntos.”

Preguntado por las incorporaciones invernales, Caio César “está entrenando a un nivel altísimo y Mati Starna lo está poniendo muy difícil, con actuaciones personales muy buenas” y en el día a día “ha subido el nivel de los entrenamientos”, Malaguti “ya jugó en enero y está muy adaptado”, mientras que Bruno Dias “llegó más tarde, está conociendo a los compañeros y la estrategia, y es un proceso un poco diferente ya que es el jugador más joven de la plantilla.”