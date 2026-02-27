Seguir con el buen juego, la clave para el Baxi Ferrol este domingo ante Juventut

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Lo sucedido en el último partido en el derbi gallego ante Durán Maquinaria Ensino ya es pasado para el Baxi Ferrol, con la mente puesta en su segunda salida consecutiva, en esta ocasión visitando al Juventut Badalona, en la 23ª jornada de la Liga Femenina Endesa, e n un partido que se disputará el domingo, a las 12:30 horas, en el CEM Estruch Joan Busquets (El Prat de Llobregat).

Este será un partido “muy físico y ya lo vimos aquí en la primera vuelta en A Malata” afirmaba este viernes en la previa el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, en un duelo que tuviera “un marcador bajo, con muchos contactos”, con el cuadro catalán manteniendo la misma plantilla. Sobre la pista deben tener “el control del juego” ante jugadoras “que aprietan mucho” como es el caso de la ex jugadora ferrolana, Rachel Howard.

El Juventut tiene jugadoras “muy completas” en todas las posiciones. El planteamiento sobre la pista del Baxi Ferrol será muy similar al del pasado domingo en el derbi gallego a nivel defensivo “e intentar igualar el poder físico”, haciendo frente al equipo en su conjunto y no centrarse únicamente en el juego de una jugadora en concreto.

En este tramo de la temporada la competición en la Liga Femenina Endesa está “muy igualada”, en el que un equipo que consiga una buena dinámica con dos victorias consecutivas “se pone en puestos de playoff”, pero, en cambio, si cae en dos partidos “está cerca del descenso”, por lo que, a falta de ocho partidos para la conclusión de la liga regular cada partido a partir de ahora “será una final”.

No quería mirar el calendario de competición, donde las ferrolanas jugarán en estos últimos partidos ante varios equipos de la zona alta de la tabla, en una temporada “en la que se están dando resultados sorprendentes”, recordando derrotas recientes del Spar Girona o del Casademont Zaragoza, recientemente clasificadas para la Final Six de la Euroliga, ante equipos de la zona media y baja.

El técnico estaba contento por la forma de caer en Lugo “a pesar de la derrota”, en el que llegaron a tener dos triples para ponerse por delante a falta de quince segundos, recordando que estuvieron en momentos de este derbi gallego 18 puntos por debajo en el marcador, siendo la línea de trabajo del equipo “muy buena”, en un duelo en el que Moira Joiner acabó lastimada con una pequeña torcedura de tobillo y con otras jugadoras muy doloridas debido al elevado contacto que tuvo este partido.

Durante esta semana, tanto a la propia Moira Joiner como a Claire Melia se les ha regulado en los entrenamientos, con el objetivo de que puedan llegar en las mejores condiciones para el partido de este domingo.