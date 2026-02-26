O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport visitaron la Residencia Mixta de Mayores de Caranza

Compartir Facebook

Este jueves era una tarde especial para los usuarios y usuarias de la Residencia Mixta de Mayores de Caranza, al recibir la visita de los jugadores y cuerpo técnico de O Parrulo Ferrol, en una iniciativa organizada por la Fundación Gadesport.

Allí eran recibidos por la directora Angélica Sánchez Barros que les daba la bienvenida las instalaciones, saludando a los usuarios y usuarias ya en la misma entrada y que hacían de anfitriones en el tour que realizaban, conociendo dependencias como el gimnasio, la sala de manualidades, o la sala de música, donde el coro de la Residencia les dedicaba una canción, levantando el aplauso de todos los parrulos.

Posteriormente se desplazan a la zona de juegos, donde los jugadores y técnicos de O Parrulo Ferrol jugaban a juegos de mesa como el parchís, dominó o el scrabble con los usuarios y usuarias, en una bonita experiencia intergeneracional, que permitieron poder conocerse mucho mejor, poniendo el colofón con una merienda.

Y también hubo tiempo para los regalos, la plantilla de O Parrulo Ferrol regaló bufandas y llaveros a los usuarios y usuarias, como también una camiseta firmada por todo el equipo; mientras que ellos obsequiaban a los parrulos con una manualidad realizada en su taller y un jabón.