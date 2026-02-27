La nueva concejala socialista Verónica Gómez Formoso toma posesión en un pleno de Ferrol bronco

Compartir Facebook

Toda la atención estaba este jueves en la concentración y en la moción defendida por el cuerpo de bomberos en el pleno de Ferrol, en una sesión que empezaba con la toma de posesión de la nueva concejala del grupo municipal socialista Verónica Gómez Formoso, que releva a Eva Martínez Montero.

En la primera parte de la sesión plenaria, los reproches entra la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo y los portavoces de los grupos municipales de la oposición fueron frecuentes, obligando a intervenir en varias ocasiones al alcalde José Manuel Rey Varela para intentar tranquilizar el ambiente, al tratarse puntos como la aprobación de la liquidación de repercusión de costes del servicio de depuración al Concello de Narón por el periodo 2024 y primer semestre de 2025, como también posteriormente en el informe de morosidad y Periodo Medio de Pago del cuarto trimestre de 2025.

A continuación, tomaba la palabra la concejala de Igualdad y Mujer, Elvira Miramontes para dar cuenta de la propuesta del galardón 8M a la cantante María Manuela y la declaración institucional del 8M, ambas aprobadas por unanimidad, como también sucedía con la declaración institucional sobre el Plan Industrial para Navantia Ría de Ferrol 2026-2029.

En el apartado de las mociones, además de la ya debatida de los bomberos, se aprobaban por unanimidad y se rechazaba uno sobre la solicitud de la zona ZER en la casa de Ricardo Carvalho Calero. También consenso se aprobaba dar un mejor espacio al archivo municipal y un trato igualitario para el deporte base en la ciudad.