El Racing necesita ganar este sábado en su visita al Talavera CF

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M.V. Los verdes cayeron a la 9.ª posición de la tabla tras la derrota de la pasada semana ante el Celta Fortuna, aunque, si bien es cierto, está todo muy apretado y la 3.ª posición está a 3 puntos. El último encuentro dejó también la expulsión infantil de Zalaya, quien estará 6 partidos sin poder jugar. El primer partido que se perderá será el de este sábado a las 14:00 (Canal Lineal Primera Federación) en el Municipal del Prado ante un Talavera que ocupa puestos de descenso. El colegiado ovetense, Francisco Riesgo, arbitrará el encuentro.

Transformar las buenas sensaciones en puntos, objetivo de los de Ferrolterra

Desde la llegada de Guillermo Fernández Romo, se puede ver un Racing más vertical y directo, buscando balones largos hacia los extremos o hacia el delantero y gozando de buenas ocasiones de gol. Un gol que muchas veces no llega, a pesar de tener a día de hoy cuatro delanteros en plantilla, aunque dos de ellos, Martin Tavares y Ekain Azkune, fichados en enero, apenas han aportado nada al juego ofensivo de los verdes hasta el momento.

Las buenas sensaciones dejadas por momentos se vieron empañadas por errores infantiles como el de Zalaya la semana pasada; 6 partidos de sanción no parecen ser suficientes para que el club condenara el mordisco del defensor ni anunciase esta semana ninguna medida sancionadora a nivel interno.

Para ganar, no se pueden regalar goles, como sucedió en el descuento ante el Celta Fortuna, defendiendo mal una falta lateral y encajando el 1-2, despidiéndose prácticamente del segundo puesto. Es por ello que el Racing deberá tener activados todos los sentidos a partir de ahora, si quiere entrar y luchar en un play-off de ascenso que no se puede escapar. Para el encuentro de Talavera, Fernández Romo recupera a Chema y a Migue Leal en defensa, perdiendo al mencionado Zalaya, que no volverá a jugar hasta dentro de un mes y medio, allá por la primera quincena de abril. Pero aquí nunca pasa nada…

El rival

El Talavera CF se encuentra en la 17.ª posición con 25 puntos, ocupando posiciones de descenso de categoría. Los de Castilla-La Mancha son el segundo equipo más goleado de la categoría. Durante la primera vuelta cambiaron de entrenador, reemplazando el argentino Alejandro Sandroni al cesado Diego Nogales.

El Talavera contará con una baja importante, la de su centrocampista Arturo Molina. Cuentan con jugadores de calidad como Pitu Doncel, así como con hombres peligrosos en ataque, sus delanteros Marcos Moreno y Gonzalo Di Renzo, este último máximo goleador del equipo con 7 tantos. Vienen de caer derrotados a domicilio ante la Ponferradina por 1-0, dando muy buena imagen. En su último partido en casa, vencieron al CD Arenteiro por 2-1.

El Municipal del Prado trae muy buenos recuerdos al Racing

El desplazamiento a Talavera este sábado trae muy buenos recuerdos a los racinguistas. Allí se disputó la penúltima jornada de la Liga en la temporada 2022-2023 en la que el Racing conseguía el ascenso a Segunda División con Cristóbal Parralo en el banquillo.

El 20 de mayo de 2023, el Municipal del Prado se vistió de verde con un desplazamiento masivo de la afición racinguista, que disfrutó y vibró con la victoria de su equipo. Algo que esperan repetir este sábado los miembros de la Peña Racinguista La Naval del Jarama, con sede en Rivas-Vaciamadrid, los cuales estarán en Talavera animando al Racing, para que el equipo no se sienta solo en este largo desplazamiento a tierras manchegas.