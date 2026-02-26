Los bomberos se van como llegaron este jueves en el pleno de Ferrol

Solo los grupos municipales de la oposición han apoyado a los bomberos de Ferrol en la sesión plenaria de este jueves y el único compromiso acordado por unanimidad por la corporación es el establecimiento de la segunda actividad en el servicio de extinción de incendios municipal para el bombero herido con una pierna amputada en el incendio de Recimil el pasado 19 de febrero y del cual ya se había comprometido el alcalde José Manuel Rey Varela el mismo día del suceso.

Esta sesión plenaria tenía lugar justo después de la concentración multitudinaria convocada en la misma plaza de Armas por los bomberos, contando con respaldo masivo de la ciudadanía y de otras dotaciones de bomberos procedentes de diversos puntos de Galicia.

Habla uno de los tres bomberos del operativo de esa noche

Empezaba la intervención Mario Montero Santalla, uno de los tres bomberos que participaron en el operativo de esa fatídica noche en Recimil. Con voz entrecortada y visiblemente afectado afirmaba que para esta intervención “necesitábamos ocho bomberos”, dándolo todo “entre los gritos de las personas y el humo».

Afirmaba que fue la Policía la que le advirtió del accidente de su compañero en la escalera antincendios “sacándolo rápidamente de allí, haciéndole un torniquete ya que se estaba desangrando” y dejándolo inmediatamente con los servicios sanitarios y policiales allí presentes “sin poder quedarme con él” ya que tuvo que regresar al incendio junto con su otro compañero al quedar todavía en su interior el joven de 19 años que, desgraciadamente, fallecía días después víctima de la gravedad de sus quemaduras.

Desde el máximo respeto a la figura del alcalde no comprendía sus palabras pronunciadas horas después afirmando el correcto funcionamiento del protocolo “cuando solo somos tres bomberos para 65.000 habitantes”, pidiéndole que solucionase este problema “y construir con usted un servicio de bomberos del que nos sintamos orgullosos.”

Julián Reina: “En política non vale todo e non se poden facer as cousas sen corazón”

El portavoz adjunto socialista Julián Reina antes de su intervención solicitaba un minuto de silencio por el joven de 19 años fallecido en este incendio, el cual respaldaba toda la corporación.

Al respecto de la moción, reconoció haber tenido dudas en un primer momento de apoyarla en su totalidad, estando de acuerdo en blindar los medios necesarios para el bombero herido se pueda recuperar y reincorporar en las condiciones que él decidiera, pero del otro lado, no estaba convencido de hablar de responsabilidades cuando hay investigaciones en curso en estos momentos.

Decidieron suscribirla en su totalidad al ser aprobada por el cuerpo de bomberos, como también por la “maneira grotesca que vostede xestionou isto”, en referencia al alcalde José Manuel Rey Varela, recordando que los bomberos llevan dos meses solicitando una reunión con el regidor “e so os recibiu cando o bombeiro perdeu a perna.”

También criticaba la rueda de prensa realizada por el regidor unas horas después de este incendio “dicindo que habían participado oito bombeiros, cando realmente non era así”, mientras que los tres grupos de la oposición “so fixemos comunicados para apoiar o bombeiro e a familia, cando deberíamos pedir a súa dimisión.”

A su juicio, esta sesión plenaria “é unha lección de que en política non vale todo e non se poden facer as cousas sen corazón.”

Iván Rivas: “Hai que dar respostas por dignidade”

Desde el BNG no tuvieron dudas en ningún momento sobre el contenido de esta moción, tal y como afirmaba su portavoz municipal, Iván Rivas. El primer motivo era la “incomparecencia tras unha semana, os servizos de extinción de incendios seguen en precario” y el segundo motivo por “dignidade, ao non dar unha resposta” por respeto a la familia del joven fallecido y del bombero herido.

En su intervención recordaba las advertencias previas desde el cuerpo de bomberos “de que isto podía pasar”, pidiéndole al gobierno municipal que asuma las responsabilidades políticas de lo sucedido.

Jorge Suárez: “Todas as personas que se concentraron hoxe non poden estar equivocadas”

El portavoz municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, quería hacer referencia a lo vivido dos horas antes en la concentración. Todas las personas que estaban presentes y que pedían una solución para el bombero herido y dignidad para el cuerpo de bomberos “non poden estar equivocadas”, destacando el apoyo de los cuerpos de bomberos procedentes de otras localidades.

En relación al bombero herido “o mínimo” que puede hacer la corporación municipal era garantizarle su futuro, mientras que el protocolo actual de intervención “está claro que non funciona e iso hai que solucionalo xa”, asumiendo un “compromiso real cos bombeiros e falar con eles.”

Pamen Pieltain: “O noso compromiso co bombeiro ferido é total en todos os sentidos”

La concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, tomaba la palabra en nombre del gobierno municipal. La problemática con el cuerpo de bomberos “arrástrase dende hai anos”, recordando que en 2023 se convocó la primera oposición para ingresar en el cuerpo en trece años, de los cuales cinco bomberos cumplieron los requisitos en las ocho plazas convocadas, mientras que, en la actualidad, se está completando el proceso para incorporar a otros siete.

Afirmaba que el compromiso con el bombero herido “é total en todos os sentidos” garantizando su futuro profesional.

Criticaba, al mismo tiempo, la labor realizada por los grupos de la oposición, especialmente de PSOE y Ferrol en Común “que ignoraron este problema durante anos” en sus etapas en el gobierno de la ciudad “e nos estamos querendo mellorar os medios.”

Para poder apoyar la totalidad de la moción, solicitaba una enmienda transaccional en tres de los cuatro puntos. En el primero que se modificara la solicitud de indemnización y fuese la que le corresponda al bombero herido correspondiente a la investigación en marcha; en el tercero en la dotación de personal que se tuviera en cuenta el proceso de incorporación que se está realizando y la retirada del cuarto, que solicitaba la dimisión del alcalde o el cese de la persona responsable de todo lo sucedido.

Esto no fue aceptado por los grupos de la oposición por lo que se llevaba a cabo la votación, siendo estos tres puntos rechazados por la mayoría absoluta de 13 concejales del gobierno, quedándose en los 12 apoyos de los tres grupos de la oposición, mientras que se aprobaba por unanimidad el establecimiento de la segunda actividad para el bombero herido, lo que provocaba las protestas de los bomberos allí presentes, criticando la decisión del gobierno municipal mientras abandonaban el salón de plenos.