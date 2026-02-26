El Concello de Ferrol trasladará a la Xunta de Galicia el nuevo Plan Especial de Ferrol Vello

Compartir Facebook

Los servicios técnicos del Concello de Ferrol han finalizado la revisión del nuevo Plan Especial de Ferrol Vello, tras ser anulado en anterior por el Tribunal Supremo y la próxima semana será trasladado a la Xunta de Galicia para que se someta al estudio de evaluación inicial, último trámite antes de su aprobación inicial.

Así lo daba a conocer este jueves el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en la reunión con la AVV de Ferrol Vello, con motivo de las labores del plan de barrios que esta semana se están realizando en la zona, acompañado de la concejala de Urbanismo, Blanca García y del concejal de Obras, José Tomé.

En esta reunión la concejala de Urbanismo le trasladaba a la entidad vecinal la cantidad de expedientes subsidiarios que está realizando el Concello de Ferrol en la actualidad, debido al abandono de las viviendas en mal estado y en la que seguirán actuando “contra todos os propietarios que non conservan adecuadamente a súa vivenda e que se convirte nun perigo para o barrio”, afirmaba José Manuel Rey Varela, haciéndolo extensible a los propietarios de las viviendas que no tengan las fachadas y tejados en perfecto estado “xa que de non facelo, poderían enfrontarse a multas coercitivas moi importantes.”

En las intervenciones realizadas esta semana en el plan de barrios se segó y limpió una superficie de 28.000 metros cuadrados de zonas verdes, además del desbroce de la maleza en el talud de la calle Breogán. Paralelamente, la empresa de conservación de zonas verdes, parques y jardines plantó 150 unidades de viola tricolor y se instalaron cinco jardineras en la calle Espartero.

Una de las demandas de los vecinos realizada esta semana era la poda de recorte en la entrada del parque Reina Sofía, en las calles San Francisco y Alonso López y en el baluarte de San Xoán, además de desbroces y limpieza de sumideros y contenedores en diversos lugares del barrio, como labores de mantenimiento y limpieza en el parque infantil de la plaza Vella.