‘A noite das Pepitas’ presenta su cartel para su celebración este 18 de marzo

Un año más y sin faltar con la tradición, este 18 de marzo será la ‘Noite das Pepitas’ en Ferrol, en una cita en la que este jueves se presentaba su cartel oficial, con la presencia de la concejala de Turismo, Maica García; la coordinadora de Rondallas, Elena Horjales y la creadora del cartel, Nuria Revuelta.

Esta es una fiesta “única”, afirmaba la concejala de Turismo, Maica García, esperando que se pudiera celebrar “por todo o alto” y poder llenar las calles para que la ciudad “luza como nunca”, recordando uno de los objetivos propuestos por el Concello de Ferrol y la coordinadora de Rondallas desde hace unos años, la declaración de esta fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Desde la coordinadora de Rondallas esperan que esta edición pueda ser un “éxito de convocatoria”, mientras que la autora del cartel Elena Horjales, estudiante del ciclo superior de Diseño del CEIP Leixa, centro educativo que realiza un concurso interno entre su alumnado para esta cita, se inspiró en el cartel en otra gran celebración en la ciudad como es la noche de San Xoan “que é moi máxica e quixen trasladar esta maxia á Noite das Pepitas.”

El primer acto será a las 16:15 horas en el teatro Jofre, con el acto institucional en el que se homenajeará a las madrinas y padrinos de las rondallas de la ciudad y también de la comarca, como también a los músicos y rondallistas de honor, además de conmemorar el hermanamiento de Ferrol con Mondoñedo.

Una vez finalizado este acto, a las 18:00 horas empezará el pasacalle por el barrio de A Magdalena, con dos itinerarios diferentes con salida en la calle Concepción Arenal y llegada en la plaza de Armas.

Como es habitual, enfrente al palacio municipal se instalará el escenario bajo carpa para la celebración de la gala, a partir de las 19:00 horas, contando con la actuación de las rondallas Añoranzas, Club de Campo, Bohemios, Sonidos del Alba, Só Elas, O son do Mar e Nas ondas do mar, además de las rondallas invitadas procedentes de otros puntos de la comarca.