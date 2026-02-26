Empiezan las labores de plantación de cien árboles en el boulevard de As Pías

Compartir Facebook

Los técnicos municipales han empezado en la mañana de este jueves a plantar cien nuevos árboles en el boulevard de la avenida de As Pías, tal y como había anunciado hace unos meses en rueda de prensa el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, una vez recibida la transferencia de la titularidad de la vía por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado.

Las especies seleccionadas son de porte bajo para las zonas más próximas a las viviendas de Bazán y una vez que florezcan, entre los meses de primavera y verano, serán de color blanca, como son las Cornu florida, Cornus kousa, Vibumum plicatum, Magnolia stellata y Magnolia kousa.

La Jacaranda mimosifolia es la elegida para la zona central del boulevard para crear un paso arbolado con el paso de los años, con floración azul en los meses de verano, mientras que, en las zonas más alejadas de las viviendas, se optará por árboles de mayor tamaño y un marcado color otoñal con Acer rubrum, Acer x fremanii, Ginkgo biloba y Quercus coccinea.