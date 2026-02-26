Varios millares de ciudadanos abarrotaron la Plaza de Armas apoyando al bombero Polo y a la familia víctima del incendio de Recimil

Compartir Facebook

La Plaza de Armas prácticamente se llenó este jueves, a partir de las 18:00 horas. Era la hora marcada por los bomberos de Ferrol para la concentración de apoyo a su compañero Polo, tras sufrir la amputación de la pierna en el incendio de Recimil en el pasado 19 de febrero, como también para apoyar a la familia tras sufrir la pérdida del joven de 19 años.

A esta cita, además de la concentración ciudadana, se sumaban cuerpos de bomberos procedentes de otras localidades como A Coruña, Lugo, el GES de Mugardos, Narón, Bomberos del Aeropuerto, Bomberos de Navantia, Bomberos forestales, entre otros, llegándose a unas 4.000 personas,según los convocantes mientras que la Policía rebaja esa cifra a 2.500.

El pleno de esta tarde “es fundamental”, afirmaba el portavoz de los bomberos, Julián Vizoso, al debatirse el futuro de su compañero y la de su familia “que ahora tendrán que afrontar otra realidad, fruto de retos y desafíos”. Lo ocurrido el pasado jueves “hubo unos hechos que no pueden ni deben ignorarse” con consecuencias letales e irreversibles.

Deberían estar trabajando ese día siete bomberos, el mínimo que debería estar de guardia, siendo nuevo lo ideal, pero en realidad solo estaban cuatro disponibles, de los cuales uno atiende las comunicaciones, otro conduce el camión bomba y otro el camión autoescalera, por lo que solo estaba un bombero para atender el incendio. Recordaba que llevaban “meses alertando de este peligro y de que no hay efectivos suficientes”, con un protocolo “inmoral y raquítico y que ni nos protege”, calificando como un “parche político” acordado entre “el gobierno municipal, asesores y la persona que designaron como jefe de bomberos”, que ha dejado la ciudad “a los pies de los caballos desde el pasado 23 de diciembre». día que se aprobó la nueva RPT en el Concello de Ferrol.

Lo peor que podía pasar “pasó y con terribles consecuencias” y lo que dice el protocolo es que el bombero con mayor antigüedad “debe llamar al 112 para pedir refuerzos y recursos que crea necesarios” y eso no dice “que esperemos, ni recursos, ni cuándo”, dejándole el problema al 112 “que podría enviar a quien considerase oportuno, si los de Narón estuvieran ocupados” y ese 19 de febrero “nunca fuimos bomberos suficientes, pero hicimos nuestro trabajo, poniendo nuestra vida por delante de toda seguridad”, levantando los aplausos de la abarrotada Plaza de Armas.

La diferencia entre una tragedia y una intervención “ocurren aunque se pongan todos los medios”, pero en esa noche en Recimil “se pudo evitar esta magnitud si se pusieran más medios”, pidiéndoles al alcalde y a los concejales que “al menos una vez en su vida sean decentes” y fuesen capaces de votar por unanimidad una moción para que un bombero que lleva 23 años de trabajo en el ayuntamiento “tenga el futuro digno que se merece siendo el bombero que es”, tras perder una pierna en este accidente.

Solicitan poner fin “a la ruleta rusa” con la gestión de las guardias, debido a lo que le sucedió a Polo “le pudo pasar a cualquiera”, como a la familia que ha tenido que enterrar a un hijo y en este hecho “ha ocurrido una negligencia que nadie ha asumido” y esto “no puede volver a pasar nunca más.”

A continuación, todos los presentes gritaban al unísono: “¡Todos somos Polo!”, en apoyo al bombero herido, durante más de un minuto, mientras que, tras esto, un pequeño grupo de asistentes solicitaban la dimisión del alcalde de la ciudad, algo que no era secundado por los bomberos, finalizándose este acto con la entrega por parte de niños de la ciudad de dibujos realizados a Polo, recogido por un compañero del cuerpo de bomberos.