489 Aniversario de la Infantería de Marina. Brillante arriado de Bandera en el Quartel del Tercio Norte, en Ferrol,

(Gráficas Galicia Ártabra)-En la tarde-noche de este jueves, día 26 de febrero, se ha celebrado el tradicional y solemne acto de arriado de la Bandera Nacional en el patio de Armas del Quartel de Dolores del Tercio del Norte dentro de los actos conmemorativos del 489 aniversario de la creación del Cuerpo de la Infantería de Marina. Debe destacarse la magnífica aportación a la brillantez del acto por parte de la Unidad de Música del Tercio.

En esta ocasión, por celebrarse en Ferrol el acto central del aniversario, la ceremonia estuvo presidida por el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre, al que acompañaban Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel Garcia Ortiz; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la comisaria jefe de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Paz Pena; el comisario-jefe la Policía Autónoma de Galicia, Jorge Rubal Pena; Gumersindo Vila Martínez, jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Policía de Galicia, y el Comandante Jefe del Tercio del Norte, coronel Antonio Javier Palmero Romero; así como mandos del Tercio y distintas representaciones, civiles y militares.

Destacar la notable afluencia de ciudadanos a este acto que se situaron en la zona de arcos de la primera planta.

Previamente a través de altavoces se ofreció a los asistentes un breve resumen de la historia de la Infantería de Marina, la más antigua del mundo, y la de la Bandera Nacional .

A las ocho de la tarde hizo su entrada en el Patio de Armas el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre, que fue recibido por el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel Garcia Ortiz; y por el Comandante Jefe del Tercio del Norte, coronel Antonio Javier Palmero Romero.

Seguidamente la Unidad de Música al mando del subteniente Pedro Vicente Pina Requena, entró en la Plaza de Armas a los sones de la marcha»Valor y disciplina», el lema del Tercio Norte.

Ofreció un auténticos espectáculo, «muy gallego» interpretando tres piezas musicales de la tierra gallega. En primer lugar el «Alalá das Mariñas» dedicada a todos los infantes de Marina destacados en distintos puestos fuera del territorio nacional. Una canción popular transmitida de generación en generación. Artistas como Uxía o Milladoiro han realizado versiones icónicas, y Faustino Santalices es fundamental por sus grabaciones históricas de zanfona. La Unidad de Música del Tercio del Norte de la Armada la interpreta frecuentemente en adaptaciones para banda de música, destacando por su solemnidad y el uso de la gaita.

La segunda interpretación fue una «Alborada», una adaptación de la obra del mindoniense Pascual Veiga, a la que se unió la música de la gaita y el bombo para mantener la esencia tradicional. La Unidad de Música la interpreta en una versión para banda sinfónica que resalta la sección de metales. Como anécdota…el gaiteiro fue…el comandante-director de la UM, Luis García Cortizas.

Y ya para terminar esta primera aparición de la Unidad de Música sus miembros interpretaron , al igual que lo hicieron en el concierto ofrecido este miércoles en el teatro Jofre, la «Muiñeira de Sampaio». Se ofreció la parte final de Esencia Galega, de 2025. Se cree que fue una pieza interpretada al vencer a los franceses en la batalla de 1809. A la que se unió la música de la gaita y el bombo para mantener la esencia tradicional. Como anécdota…el gaiteiro era…el comandante-director de la UM, Luis García Cortizas.

Sonaron los aplausos porque la Unidad de Música «encandiló» a todos los asistentes, fue como decimos un autèntico espectáculo porque durante las tres interpretaciones los músicos realizaron diversos giros, y movimientos, muy bien conjuntados, que llamaron la atenciòn de todos los presentes, y que premiaron con prolongados aplausos mientras la Unidad abandonaba por unos momentos el Patio de Armas.

A continuación comenzó el acto oficial del arriado de la Bandera Nacional. Hicieron su entrada en el Patio de Armas, una compañía de honores formada una escuadra de gastadores, la Unidad de Música y dos secciones de miembros del Tercio del Norte al mando del capitán Luís Alberto Cornejo.

Momentos después la Unidad de Música del Tercio del Norte, al mando del comandante Luís García Cortizas interpretaba el Himno Nacional y la compañía rendía honores mientras descendía del mástil la Bandera Nacional y le daban escolta los miembros de la escuadra de gastadores y guiones.

La Bandera fue retirada al interior de las dependencias del Quartel y concluyó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad»

Estos acordes del toque de la «Oración de la Noche», compuestos en 1907 por Josep Sancho Marraco, son entonados a la puesta de sol en todos los buques y dependencias de la Armada desde principios de siglo XX.

Y hubo propina porque la Unidad de Música despidió y cerró el acto interpretando una diana floreada.

Desde los altavoces se agradeció la presencia del público asistentes. Este acto de arriado solemne de Bandera, dirigido a la ciudadanía se celebra todos los últimos jueves de mes en los jardines de Herrera, delante del Palacio de Capitanía General si bien en esta ocasión se permitió que con motivo del aniversario de la Infantería de Marina, se trasladase al Quartel de Dolores, en Batallones.