Los GES de Galicia reclaman en una concentración en Lugo que Xunta y diputaciones asuman estos servicios

Bomberos de toda la comunidad ocuparon la explanada ante el Pazo de San Marcos y protestaron con bengalas, petardos y botes de humo.

Bomberos de los cuerpos de los Grupos de Emergencia Municipales (GES) de toda Galicia se concentraron este martes ante la sede de la Diputación de Lugo, donde se estaba celebrando la sesión plenaria ordinaria, para reclamar unas condiciones dignas para los trabajadores, así como la adopción de responsabilidades sobre estos cuerpos por parte de la Xunta y las diputaciones.

Esta concentración, la segunda que se hace en Galicia, cuenta con el apoyo de varios sindicatos como CSIF, CIG, CNT y CC.OO.

Pasadas las 12.00 horas, un numeroso grupo de efectivos ocupó la plaza ante el Pazo de San Marcos en una concentración pacífica, pero en la que hicieron notar su protesta con varios petardos, bengalas y bombas de humo. Julio Ribero, presidente de la Asociación de los GES de Galicia, Agesga, fue el encargado de leer el manifiesto, en el que se concentraban todas sus peticiones. También rindieron, de rodillas, un homenaje a los caídos.

Los profesionales de los GES reivindican el hecho de que realizan las mismas funciones que los bomberos de los consorcios, ya que estos grupos fueron creados como una extensión de los mismos, «actuando en todas las situaciones de riesgo, pero sin el reconocimiento ni las condiciones que nos corresponden«. Hablan de que existe en su situación laboral un «fraude a la Seguridad Social«, ya que están encuadrados en una categoría que no les corresponde, y, entre otros, no tienen derecho a la jubilación anticipada (coeficiente reductor) como el resto de bomberos.

Actualmente, estos grupos nacieron en una negociación a tres bandas entre Xunta, Diputación y ayuntamientos, pero, como asegura Ribero, «algunos de estos concellos no están cumpliendo«. Pone como ejemplo Sanxenxo, donde se redujeron los turnos para poder cumplir con los mínimos de trabajadores exigidos por ley; en Ferrol, donde, como explican, se puso en peligro la vida de los bomberos por no haber suficientes trabajando para cubrir a los que están haciendo los rescates; o en Cervo, que cerró dejando a la comarca sin servicio y reubicando al personal en otros servicios.

Por eso reclaman que se abra una vía de negociación «y que no estén los servicios en paliativos», pidiendo a la Xunta y a las diputaciones que asuman las competencias aceptando la gestión de los servicios.

Actualmente, en Galicia hay 30 grupos de emergencias con varias vacantes, que justifica Ribero porque «la gente se marchó a otros trabajos por las malas condiciones que arrastramos durante más de una década y no se reponen esas plazas».

Lugo es una de las paradas en el calendario de manifestaciones que se desarrollarán por toda Galicia y que comenzaron en Pontevedra en enero. También anunciaron que seguirán por A Coruña, Ourense y Santiago «y donde haga falta». Ribero avanzó también que si no se soluciona el problema, «el siguiente paso será la huelga».