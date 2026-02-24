La Diputación de A Coruña promueve iniciativas para impulsar el emprendimiento juvenil y en el rural

La Diputación de A Coruña promueve iniciativas para impulsar el emprendimiento juvenil pero también en el ámbito rural, según ha remarcado en sendos eventos.

En concreto, la diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, ha participado en la clausura de MiniMarket, organizado por AJE Ferrolterra en el Pazo da Cultura de Narón. Se trata de un evento que cuenta con el apoyo del organismo provincial y que ha reunido a alumnado de distintos centros educativos de la comarca para presentar sus proyectos emprendedores.

Durante su intervención, Rosa Ana García puso en valor el talento, la creatividad y el esfuerzo de la juventud participante, destacando que “o emprendemento da xuventude é un auténtico motor de futuro para a provincia”. La diputada felicitó a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra por la organización de una iniciativa que, según señaló, “contribúe de maneira decisiva a fomentar o espírito emprendedor entre a nosa mocidade».

Además, la diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, ha visitado las instalaciones de la Asociación Darredor, en Brión, que ha adquirido nueva maquinaria con la ayuda de la institución provincial. La inversión provincial, de 13.500 euros, pretende mejorar los talleres de la entidad y aumentar su capacidad de producción.