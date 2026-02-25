Narón saca a licitación a xestión da cafetería da Casa Consistorial por catro anos

O Concello de Narón abriu o proceso de licitación para a explotación da cafetería situada na última planta da Casa do Concello, un servizo dirixido principalmente ao persoal municipal, membros da corporación e persoas usuarias das dependencias administrativas.
O contrato, que se tramita mediante procedemento aberto, terá unha duración inicial de catro anos e permitirá a xestión integral do establecemento, incluíndo a apertura, peche e limpeza das instalacións. A concesión realízase sen custo directo para a administración local, xa que os ingresos da empresa adxudicataria procederán exclusivamente da venda de produtos ás persoas usuarias.
Segundo recollen os pregos da contratación, o espazo conta xa con mobiliario e equipamentos municipais, así como cos servizos básicos de electricidade, auga potable e saneamento, cuxos gastos serán asumidos polo Concello. A cafetería deberá permanecer aberta todos os días laborables ao longo do ano, garantindo así un servizo estable dentro das dependencias municipais.
O valor estimado do contrato ascende a 96.000 euros, cifra calculada en función da previsión de volume de negocio durante o período de explotación e dos custos das subministracións asumidas pola administración municipal.
O goberno local sinala que este servizo responde á necesidade de ofrecer un espazo de descanso e consumo básico durante a xornada laboral para o persoal municipal, ao tempo que presta atención tamén ás persoas que acoden diariamente ás instalacións para realizar trámites ou xestións.
As empresas ou profesionais interesados poden presentar as súas ofertas conforme aos requisitos establecidos nos pregos administrativos e técnicos publicados polo Concello e que poden consultarse na web. O prazo remata o luns 9 de abril ás 14:00 horas.