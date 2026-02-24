Renfe anuncia 13 rutas turísticas a partir del 7 de marzo para «poner en valor» el patrimonio natural de Galicia

Los trayectos incorporan guías oficiales y entradas a los puntos de interés al servicio de transporte durante los trayectos.
Renfe ha anunciado este lunes el inicio del programa de Trenes Turísticos de Galicia que, en esta edición, incluirá 13 rutas a partir del próximo 7 de marzo con el objetivo de «poner en valor» el patrimonio natural y cultural de la comunidad.
Tal y como ha desgranado la empresa pública en una nota de prensa, el servicio, además del transporte ferroviario y en autobús de forma complementaria, incorporará guías oficiales y la entrada a los puntos de interés que se visiten a lo largo del itinerario.
El primer trayecto ofertado, con salidas programadas para el 7 y el 21 de marzo, será la denominada Ruta de las Camelias en Flor. Con punto de origen en Santiago, recorrerá «lugares emblemáticos» como los Pazos de Quinteiro da Cruz, de Lourizán o de Rubianes.
Asimismo, Renfe ha anunciado que los billetes para dicho comienzo ya están disponibles a través de la página web, en las taquillas de las estaciones y en agencias de viaje concertadas con la propia empresa ferroviaria.
Además de la Ruta de las Camelias, también se contempla la Ruta de los Faros; la Rutas del vino de la Ribeira del Sil y el Miño; la Sacra Ruta de los Monasterios; la Ruta del vino de Valdeorras; de las Rías Baixas; de O Ribeiro y de Monterrei; el Tren de la Ruta de As Mariñas; el Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia o el Tren Experiencia MEGA.
Con todo, Renfe ha definido cada una de las escapadas como «una experiencia integral que ofrece a los viajeros la comidad de subir al tren y dejarse llevar».