La Delegación del Gobierno coordina un operativo en Galicia por el eclipse solar del 12 de agosto.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación con participación de representantes de todos los organismos de la Administración General del Estado ante la previsión de desplazamientos por el eclipse solar del 12 de agosto, que no se ve en la Península Ibérica desde hace más de 120 años.

En declaraciones a los periodistas previa a la reunión, Pedro Blanco ha explicado que España prevé el desplazamiento de diez millones de personas motivados por este eclipse y ha recordado que «los mejores sitios para poder apreciarlo van a ser en Galicia». «El Gobierno de España está trabajando a través de una comisión interministerial y se trabaja en todos los frentes», ha expuesto para indicar que también se hará una labor de «explicación y concienciación» sobre cómo verlo, junto con el trabajo para el flujo de movilidad de ese día.

En concreto, los principales ámbitos en los que se actuará será la movilidad y el tráfico; la seguridad y la protección civil y del medio natural; la salud pública; la sensibilización e información y la coordinación.

Galicia será, en el conjunto de España, uno de los puntos de visualización prioritarios, sobre todo el litoral central y norte de la provincia de A Coruña, así como A Mariña de Lugo.

En el operativo, han participado representantes en Galicia de los departamentos vinculados al operativo: AEMET, CSIC, Instituto Geográfico Nacional, Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Telecomunicaciones, Renfe y Adif, Marina Mercante y Demarcación de Carreteras.

TRIO DE ECLIPSES

El conocido como ‘Trío de Eclipses’ es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá ver desde España y que, según las previsiones que se manejan, provocará la llegada de turistas de todo el mundo. Para preparar los operativos, se ha constituido una comisión interministerial con la participación de 13 departamentos ministeriales.

En Galicia, según los datos del Instituto Geográfico Nacional, un 56,3% del territorio gallego podrá ver el eclipse total, un porcentaje que supera el 98% en la provincia de Lugo. La que tendrá menos porcentaje de visualización completa será Pontevedra con un 9,5% del territorio dentro de la franja de totalidad.

El primer lugar donde se verá el eclipse total será Cabo de Estaca de Bares, en el municipio coruñés de Mañón. El último lugar será A Veiga, en la fronteira con el municipio de Porto en Zamora.