El Natación Ferrol se lleva el Campeonato gallego infantil en Cervo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El fin de semana se celebró en la piscina olímpica municipal de Lieiro en Cervo, el Campeonato gallego infantil, que reunió a más de 200 nadadores de 26 clubes de natación de toda Galicia.

Los nadadores del Natación Ferrol demostraron todo su poderío desde la primera prueba, donde las chicas se proclamaron campeonas, y los chicos acabaron 6º, con lo que les permitió acabar en una estupenda primera posición en la clasificación general. El medallero de los nadadores ferrolanos lo completan 28 medallas, compuesto por 9 oros, 9 platas y 10 bronces.

A nivel individual destacaron las victorias de Irati Martínez en 50 y 100 braza; su compañera Rocío Ramos en 100 y 200 libres, una plata 50 libres y un bronce en 400 libres; Aroa Jiménez en 100 mariposa y dos platas en 400 libres y 200 mariposa. Además, hay que sumar las victorias de los chicos como la de Diego Troitiño en 50 y 200 espalda más una plata en 100 espalda, y las de Gabriel Veiga en 50 y 100 libres y un bronce en 200 libres.

Las medallas de platas conseguidas por Icía Ártico en 100 mariposa con sus bronces en 50 y 200 mariposa; y Alicia Jove, en 400 estilos y en dos terceros puesto en 200 braza y 200 estilos. Y los bronces obtenidos por Daniela Alvariño en 400 estilos y su compañera Carmen Cano en 800 libres y 200.

Del cómputo total de puntos obtenido por el Natación Ferrol, hay que sumarle los puntos que obtuvieron los nadadores del club en los relevos. Las chicas se hicieron con la plata en los tres relevos que nadaron, mientras que los chicos fueron acabaron en una estupenda 7º, 8º y 9º posición.