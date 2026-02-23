Excelentes sensaciones para el Club Sincro Ferrol en el Campeonato gallego de invierno de Ourense

Compartir Facebook

El pasado fin de semana, el Club Sincro Ferrol participó en el Campeonato gallego de invierno, celebrado en la ciudad de Ourense, firmando una destacada actuación en todas las categorías disputadas y demostrando el excelente momento deportivo que atraviesa la entidad ferrolana.

La competición arrancó el viernes por la tarde con la prueba de figuras alevín, donde Silvia Dobarro se proclamó 3ª clasificada gallega, logrando una merecida medalla de bronce tras una brillante ejecución. Por su parte, Noa Pico consiguió una meritoria 9ª posición, consolidándose entre las mejores nadadoras de la categoría.

En la sesión de figuras infantil, Marta Leiras logró escalar 34 posiciones, finalizando además como 5ª clasificada entre las nacidas en 2013, una actuación muy destacada dentro de un grupo de gran nivel competitivo. Blanca Leiras obtuvo la 40ª posición, mientras que Julia Varela finalizó en el 41º puesto, completando así una sólida participación del equipo infantil.

La jornada del sábado por la mañana estuvo dedicada a los dúos. En categoría alevín, el dúo formado por Noa Pico y Silvia Dobarro rozó el podio al alcanzar una magnífica 4ª posición, quedándose muy cerca de las medallas. En categoría infantil, Marta Leiras y Blanca Leiras lograron una trabajada 8ª posición, mostrando una gran compenetración y evolución .

Ya en la tarde del sábado, Julia Varela defendió el solo infantil con una actuación segura y expresiva que le permitió alcanzar una excelente 5ª posición, consolidándose entre las mejores solistas de la competición.

El domingo por la mañana fue el turno del solo alevín, donde Noa Pico firmó otra actuación sobresaliente, finalizando 4ª a tan solo dos puntos del podio, demostrando su progresión y competitividad en una categoría muy exigente.

La competición se cerró el domingo por la tarde con el combo infantil, la rutina de equipo formada por Julia Varela, Blanca Leiras, Marta Leiras, Noa Pico, Silvia Dobarro, Sara y Nemesis, que obtuvo la 7ª posición. El equipo sorprendió al público desde el primer segundo con el impactante inicio de su rutina robótica, que generó una reacción inmediata en las gradas y evidenció el trabajo creativo y técnico desarrollado durante la temporada.

En conjunto, el Club Sincro Ferrol regresa de Ourense con excelentes sensaciones, resultados muy positivos y la satisfacción de haber competido al máximo nivel en todas las modalidades. El compromiso, la constancia y la ilusión de las nadadoras siguen siendo el motor de un proyecto deportivo que continúa creciendo y dejando huella en la natación artística gallega.