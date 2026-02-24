Editorial-La Infantería de Marina celebra su 489 aniversario. ¡Valientes por tierra y por mar!

Compartir Facebook

Este 27 de febrero, España celebra una efeméride que trasciende nuestras fronteras: el 489º aniversario de la Infantería de Marina. No se trata solo de un número en el calendario, sino del reconocimiento a la Infantería de Marina más antigua del mundo, creada por el emperador Carlos I en 1537. Casi cinco siglos después, aquel legado de los Tercios se mantiene vivo en una unidad de élite que hoy define la modernidad y la eficacia de nuestra Armada.

Bajo el lema «Valientes por tierra y por mar«, estos hombres y mujeres representan la versatilidad absoluta. Su capacidad para proyectar el poder naval sobre la costa —la operación anfibia— sigue siendo el corazón de su misión, pero su labor actual va mucho más allá. En un 2026 marcado por la inestabilidad internacional, la Infantería de Marina es pieza clave en las misiones de paz y seguridad en el exterior, demostrando que su valor no solo reside en la fuerza, sino en su compromiso humanitario y su profesionalidad técnica.

Las conmemoraciones en sedes como Ferrol,donde se celebra este año el acto central, Cartagena y San Fernando no son meros desfiles protocolarios. Son un recordatorio para la sociedad civil de que la seguridad de la que disfrutamos se apoya en hombros de quienes, herederos de una historia épica, miran hacia el futuro con una preparación constante.

Felicitar a la Infantería de Marina en su 489 cumpleaños es honrar nuestra propia historia. Su disciplina, su lealtad y su capacidad de sacrificio siguen siendo, casi cinco siglos después, un baluarte de estabilidad para España y un motivo de orgullo para todos aquellos que valoran el servicio a la nación por encima de todo.

Y encima felicitar a nuestra Infantería de Marina en Ferrol, representada por la Fuerza de Protección de la Armada y el Tercio Norte, es para Galicia Ártabra todo un honor.

¡Felicidades, Infantes! Por otros 489 años de valor por tierra y por mar.

