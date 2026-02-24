A la venta las entradas para el partido de O Parrulo Ferrol de este sábado ante un rival directo, Viña Albali Valdepeñas

Este sábado O Parrulo Ferrol tendrá el primero de sus dos partidos consecutivos delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Viña Albali Valdepeñas, en la 20ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 19:30 horas.

La entidad ferrolana quiere sumar tres puntos importantes delante de su afición ante un rival directo en este tramo de la competición que permita a los parrulos acercarse a su objetivo y, para ello, todos los abonados pueden comprar solo online una entrada bonificada para un amigo a un precio de 5 euros.

Para este partido habrá precios diferentes en la venta anticipada online respecto a la taquilla. En la venta anticipada, disponible en oparrulofs.compralaentrada.com la entrada adulto (mayores de 18 años) será de 12 euros; la entrada sub-18 de 7 euros, mientras que los menores de cinco años tendrán la entrada gratuita.

El sábado abrirá la taquilla del Pabellón de A Malata una hora antes del inicio del partido, a las 18:30 horas, con la entrada adulto a un precio de 15 euros; la entrada sub-18 a 10 euros y los menores de cinco años no ven modificada su condición, con entrada gratuita.