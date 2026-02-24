A la venta las entradas para el partido de O Parrulo Ferrol de este sábado ante un rival directo, Viña Albali Valdepeñas

24 febrero, 2026 Dejar un comentario 131 Vistas

Gonzalo Santa Cruz ante Industrias Santa Coloma | Adán Puentes

Este sábado O Parrulo Ferrol tendrá el primero de sus dos partidos consecutivos delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Viña Albali Valdepeñas, en la 20ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 19:30 horas.

La entidad ferrolana quiere sumar tres puntos importantes delante de su afición ante un rival directo en este tramo de la competición que permita a los parrulos acercarse a su objetivo y, para ello, todos los abonados pueden comprar solo online una entrada bonificada para un amigo a un precio de 5 euros.

Para este partido habrá precios diferentes en la venta anticipada online respecto a la taquilla. En la venta anticipada, disponible en oparrulofs.compralaentrada.com la entrada adulto (mayores de 18 años) será de 12 euros; la entrada sub-18 de 7 euros, mientras que los menores de cinco años tendrán la entrada gratuita.

El sábado abrirá la taquilla del Pabellón de A Malata una hora antes del inicio del partido, a las 18:30 horas, con la entrada adulto a un precio de 15 euros; la entrada sub-18 a 10 euros y los menores de cinco años no ven modificada su condición, con entrada gratuita.

Lea también

AD Judo Ferrolterra conquista cuatro Bronces en la Copa de España “A” de Judo de Galicia

Este pasado sábado 21 de febrero se disputó la Copa de España “A” de Judo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *