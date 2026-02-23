Más de 360.000 euros para reformar el pabellón del Ensanche en el proyecto ‘Cidade do Deporte’

Compartir Facebook

El pabellón del Ensanche contará con una imagen más moderna dentro de la ‘Cidade do Deporte’, aprobando este lunes la junta de gobierno local su proyecto básico y de ejecución, con un importe de 360.551,51 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez sea adjudicado.

Así lo daba a conocer el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela en rueda de prensa, en una instalación deportiva en la que reparará la cubierta “que se atopa en mal estado debido a falta de mantemento durante anos”, una limpieza exhaustiva para eliminar maleza y residuos de la superficie y, posteriormente, recibirá un tratamiento y la colocación de una malla de fibra de vidrio.

En cuanto a la pista, se levantará el pavimento de manera en todas las zonas que se encuentren afectadas por la polilla, además de un pulido general para la regularización de la superficie y se aplicará un tratamiento antipolilla y una mano de imprimación, cumpliendo con la normativa europea relativa a superficies deportivas de interior, además de una nueva iluminación.

Al mismo tiempo, se ampliará también la puerta de acceso directo a la pista desde el exterior y la mejora de la accesibilidad de la planta baja para los usuarios en silla de ruedas, al ser la instalación donde realiza su actividad el club de baloncesto en silla de ruedas Baskemi Ferrol.

Próximas actuaciones

Dos de las intervenciones que en estos momentos no han podido comenzar son las de las remodelaciones de los campos de fútbol 8 en Caranza, las cuales podrían hacerlo en los próximos días en caso de seguir mejorando las condiciones meteorológicas.