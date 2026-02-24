Eventos para este miércoles, día 25 de febrero, en la zona norte

Faltan 309 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Proponte alcanzar unas metas altas, y no te detengas hasta llegar allí» . (BoJackson)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Cesáreo, Donato, Victorino, Nicéforo, Serapión, Papías y Sebastián.

–Todos los que han nacido el día 25 de febrero tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

–Para este miércoles se espera una jornada de transición con predominio de intervalos nubosos y alta probabilidad de precipitaciones ligeras.

Detalles del pronóstico:

Temperatura: La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 8°C durante la noche.

Lluvia: Existe una probabilidad de lluvia del 40% al 45%, especialmente durante las horas centrales del día, con una acumulación prevista de unos 2.2 mm.

Viento: Soplará del suroeste con una velocidad media de 13 km/h y rachas que podrían alcanzar los 20-27 km/h.

Humedad: Se mantendrá elevada, en torno al 77-80%.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad de donación de sangre se encuentra hoy De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto con la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, asiste a la VII Xornada de orientación da Comarca de Ferrol CIFP Leixa. Auditorio de Ferrol.

11.30h.-Los Grupos municipales del Bloque Nacionalista Galego, Ferrol en Común y PSdG-PSOE , acompañados de miembros del cuerpo de bomberos de Ferrol , presentarán la Moción que será debatida en el Pleno de la Corporación Municipal en relación con lo acontecido en el incendio del barrio de Recimil (sala de comisiones).

12.30h.- La concejal de Turismo, Maica García, y la delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, presentan la xornada «Pan de barco». En la sala de comisiones del concello de Ferrol.

13.30h.-En el concello rueda de prensa del comitè de empresa de Navantia para informar sobre el Plan Industrial Navantia 2026–2029, así como de la reunión mantenida con los grupos políticos municipales.

19.30h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste ao concerto Concerto Unidad de Música do Tercio Norte de Infantería de Marina. Teatro Jofre.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación de l a II edición del proyecto gastronómico «Pan de barco», promovido por el Concello de Ferrol y con la colaboración de Turismo de Galicia. En el Consistorio (Praza de Armas, s/n).

19,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al concierto porel 489º aniversario de la Infantería de Marina. En el Teatro Jofre (Praza de Galicia, s/n).

ANIVERSARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA

En Ferrol

–A las 19.30 horas en el teatro Jofre concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte , bajo la dirección del comandante Luís García Cortizas.

EXPOSICIONES

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse

de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.