Una mujer ha tenido que ser evacuada al hospital tras sufrir un atropello en la Avenida de Esteiro de Ferrol

Una mujer AML. B.P., de 68 años de edad, ha tenido que ser evacuada al hospital tras sufrir un atropello en la Avenida de Esteiro de Ferrol durante la tarde de este martes, según informa el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia.

En concreto, fue un particular quien llamó a la Central del CIAE en torno a las 18.50 horas para alertar de que habían atropellado a una mujer que llevaba un andador a la altura de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Trabajo, del Campus Industrial..

Según la información recibida en el CIAE 112, a través de la Policía Local, el coche estaba aparcado y al parecer el conductor no había tomado las precauciones debidas, al estar sin marcha puesta y sin freno de mano, y comenzó a moverse golpeando a la mujer dejándola herida, lo que obligó a trasladarla en una ambulancia de soporte vital básico, de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Hasta el lugar se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de Policía Local y se alertó por si fueran necesarios a los Bomberos de Ferrol y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.