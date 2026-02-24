El BNG y asociaciones de Ferrol vuelven a solicitar la declaración de zona ZER para la casa de Carvalho Calero

El derrumbe interior producido hace unas semanas en la casa de Carvalho Calero será llevado al pleno municipal de este jueves en el Concello de Ferrol, al solicitar nuevamente su declaración como zona ZER, en una iniciativa que será llevada por el BNG, contando con el apoyo del tejido asociativo de la ciudad, como es el caso de la AVV de Ferrol Vello, la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, el Ateneo Ferrolán, la Sociedade Cultural Medulio y la Asociación Artabria.

Lo sucedido es el fruto “do abandono constante” al que se ven sometidas estas parcelas, afirmaba el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, “pola deixadez municipal que vai provocar que vai quedar pouco para rehabilitar.”

En su intervención, lamentaba las palabras del alcalde José Manuel Rey Varela en las que afirmaba que esta rehabilitación no se pudo llevar a cabo hasta el momento al no estar aprobado el nuevo Plan Especial de Ferrol Vello, tras ser anulado el anterior por el Tribunal Supremo. Le quería recordar que “o plan anulado é do seu primeiro mandato” y, por lo tanto, lo sucedido “deriva das súas decisión e dos seus criterios para redactalo e para aprobalo.”

Esta no es la primera vez que esta moción se lleva al pleno municipal, en la anterior corporación, con Ángel Mato en la alcaldía ya se había debatido bajo los mismos términos que esta que presentan actualmente y, en aquel momento, el ahora alcalde y su grupo municipal “apoiaron a declaración deste ámbito como zona ZER e que permite actuar sen agardar a ter aprobado un plan especial.”