El Camino Inglés marca la atención de la oficina de turismo del puerto en enero

Una vez finalizadas las navidades, la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) situada en el puerto de Ferrol continúa con su actividad en esta época de temporada baja, atendiendo durante todo el mes de enero a 118 personas.

Así lo daba a conocer este martes la concejala de Turismo, Maica García, en una clara apuesta por el turismo nacional, con el 54,24% de turistas españoles, mientras que el 24,58% eran visitantes internacionales, mientras que los visitantes locales fueron el 21,19%.

El principal motivo de la visita a Ferrol es el inicio de la ruta del Camino Inglés, para el 70,97% y el 29,03% acude a la Oficina Municipal de Información Turística para conocer información general sobre el patrimonio de la ciudad, en el que están detectando un creciente interés por el patrimonio militar y naval.

En relación al turismo nacional, la gran mayoría procedían de otros lugares de la geografía gallega, como también de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León. En el ámbito internacional, llegaron a Ferrol turistas procedentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, México, Italia, Francia y Australia.

Por edades, el mayoritario es el tramo comprendido entre los 31 y los 60 años, con un 52,54%, los menores de 30 años son el 18,64% y los mayores de 60 el 28,18%.

En cuanto a las pernoctaciones en la ciudad, la mayoría de los pelegrinos permanecen solo una noche, aunque poco a poco va aumentando el número de personas que prolongan su estancia en la ciudad hasta dos noches, mientras que los turistas no pelegrinos acostumbran estar entre uno y tres días en la ciudad.