Ferrol en Común solicitará en el pleno la adquisición de la Escuela Politécnica de Serantes y una reforma integral del complejo de A Malata

Este martes Ferrol en Común daba a conocer el contenido de las dos mociones que llevarán a debate al pleno ordinario del Concello de Ferrol de este jueves, a las 19:00 horas.

La primera de ellas tiene que ver con la adquisición de la parcela que ocupa ahora mismo la Escuela Politécnica de Serantes, en la que quieren instar a la Xunta de Galicia y al Concello de Ferrol a iniciar una negociación inmediata con la Universidade de A Coruña para su adquisición, para, posteriormente redactar un proyecto constructivo para una residencia de mayores pública, con amplias zonas verdes; que se añadiría al ya existente centro de salud en las inmediaciones, buena comunicación con transporte público “e que daría resposta a toda a poboación da zona rural que carece deste servizo.”

Paralelamente, desde la formación recuerdan que la UDC ya intentó hasta en tres ocasiones hacer una subasta por la Escuela Politécnica de Serantes, pasando el precio público de 7,5 a 4,7 millones de euros, quedando en todas estas ocasiones desierta.

Mejora de las pistas de tenis y módulo de atletismo de A Malata

La otra moción que llevarán a este pleno municipal está relacionada con la reforma integral de A Malata, dentro de la fase 1 de las obras de la ‘Cidade do Deporte’, solicitando un proyecto constructivo para la mejora del firme y cubierta de las dos pistas de tenis, así como la ampliación del módulo de atletismo, con el correspondiente material necesario para la práctica deportiva.

Ferrol en Común insta a usar para hacer esta intervención los 358.000 euros de diferencia del precio de licitación de esta fase 1 por 5.097.051,24 euros, respecto a la adjudicación por 4.739.000 euros.

Al mismo tiempo, mientras esto no suceda, instan al gobierno municipal a desarrollar un protocolo escrito de mantenimiento ordinario de estos espacios, que posibilite con garantían la práctica de los entrenamientos y competiciones federadas que en ellos se desarrollan.