Alfonso Rueda y Rey Varela felicitan a Ghenova por su apuesta por la innovación y el empleo en Ferrol

La empresa de ingeniería Ghenova, situada en el barrio de Esteiro, tiene la intención de duplicar sus trabajadores en Galicia en los dos próximos años, una noticia que era confirmada este martes por su CEO, Francisco Cuervas, aprovechando la visita a sus instalaciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, para conocer de primera mano el trabajo que realizan.

Ghenova dio sus primeros pasos en Sevilla, con 40 años de trayectoria a sus espaldas, 25 de ellos también con presencia en Galicia, en sus dos sedes de Ferrol y Vigo, que dan trabajo a 250 trabajadores en la actualidad. Su CEO agradecía la confianza durante estos años de Navantia al ser su mayor cliente, como también realizan trabajos para el Ministerio de Defensa o la apuesta por la energía renovable en industria eólica marina.

José Manuel Rey Varela: “Ghenova contribuye al crecimiento industrial de Galicia”

La labor realizada en Ghenova “es la realidad de Ferrol”, afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela, mostrando al exterior “innovación, futuro y movimiento para una Galicia mejor.”

El regidor recordaba haber estado presente hace unos años en la inauguración de su actual sede en el barrio de Esteiro “y se me cayeron las lágrimas” al poder comprobar de primera mano la contratación de muchas personas de Ferrol “en una apuesta por el futuro”, que se ve reflejada en el aumento en estos dos últimos años del índice de población de la ciudad y del aumento del empleo.

Este empleo “lo crea la innovación”, pero tampoco se quería olvidar de “los que cortan la chapa”, contribuyendo todos ellas “al crecimiento industrial de Galicia”, agradeciendo el interés del presidente de la Xunta a “defender los intereses de las empresas e industria de Ferrol.”

Alfonso Rueda: “La Xunta pondrá los medios para poder doblar la plantilla”

El trabajo de Ghenova “vale la pena”, afirmaba categóricamente al inicio de su intervención el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en el que desarrollan su labor profesional “personas que altísima cualificación”, en un trabajo previo de “diseño e investigación tecnológica” que, posteriormente se ve reflejada “en proyectos de la máxima calidad.”

En esta empresa con sede en Ferrol están ingenieros como también profesionales salidos de la FP, siendo Ghenova un vivero de la formación en la FP Dual.

La Xunta de Galicia “pondrá los medios” para que Ghenova pueda doblar su plantilla en estos dos próximos años “con un horizonte por delante muy potente.”

Al mismo tiempo, Alfonso Rueda, sabía de la importancia de que todas las empresas puedan contar con energía próxima a su lugar de desarrollo de la actividad, de ahí la importancia que le quiere dar su gobierno a la industria marítimo motriz como a la eólica marina, siempre “preservando el medio marino y compatibilizarlo con los recursos pesqueros.”

Los bomberos concentrados en la entrada de Ghenova

Mientras se desarrollaba este acto, los bomberos de Ferrol se concentraban a las puertas de la empresa para seguir llevando sus reivindicaciones laborales, con un despliegue de la Policía Nacional y Policía Local, sin ningún tipo de incidente.