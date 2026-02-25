Empieza la poda de los 19 magnolios situados en el Cantón de Molíns

En los últimos días los vecinos del Cantón de Molíns trasladaron al Concello de Ferrol la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en los 19 magnolios, debido a que el crecimiento de las copas de los árboles estaba a dificultar la entrada de luz natural en las viviendas.

Este trabajo de mantenimiento ha empezado este mismo miércoles, según confirmaba el concejal de Servicios y Medio Ambiente, José Tomé, con la participación de dos de los equipos de la empresa de mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Las tareas que se están realizando consisten en una poda de mantenimiento y saneamiento, retirada de las ramas secas o dañadas y la revisión del estado general de las copas, siguiendo criterios técnicos, con el objetivo también de mejorar la seguridad de los peatones.

El concejal recordaba que, paralelamente, continúan los trabajos de mantenimiento básico en la zona de la alameda y en el Cantón de Molíns.