Eventos para este jueves, día 26 de febrero, en la zona norte

Faltan 308 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Mi primer deber como infante de marina, es estar permanentemente dispuesto a defender España, y entregar, si fuera preciso, mi propia vida. » . (Del Decálogo de la Infantería de Marina)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Fortunado, Víctor, Néstor, Alejandro y Porfirio

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Para este jueves en Ferrol, se espera un día con nubosidad variable y un cambio en las condiciones hacia el final de la jornada. Aquí tienes el pronóstico detallado:

Temperaturas: Las temperaturas serán suaves para la época, con una máxima de 16°C y una mínima de 8°C.

Lluvia: Durante el día el cielo estará mayormente cubierto con una probabilidad baja de lluvia (10%). Sin embargo, la probabilidad de lluvia ligera aumenta al 45% durante la noche.

Viento: Se prevén vientos del suroeste con una velocidad media de unos 13 km/h (8 mph), aunque podrían registrarse rachas de hasta 21 km/h según otros modelos de previsión.

Humedad e Índice UV: La humedad relativa será alta, en torno al 79%, y el índice UV será bajo (nivel 3), típico de finales de invierno. —

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad de donación de sangre se encuentra hoy delante del IES Leixa. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

HOY, SIMULACRO DE EMERGENCIA EN LA ZONA PORTUARIA

–La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao pone a prueba la eficacia y la implantación de los diferentes planes de emergencia mediante la realización de un simulacro de emergencia y protección. Se desarrollará entre las 11: 00 y las 14:00 horas, en el puerto interior de Ferrol y en las inmediaciones, y afectará tanto a la actividad portuaria como a la circulación en el Paseo de la Marina y la Carretera Baja que permanecerán cerradas durante el simulacro.

Se recomienda evitar la zona portuaria entre las 11:00 y las 14:00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- La concejal de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, preside la sesión extraordinaria de la Mesa Xeral de Negociación. (Sala de comisiones).

11.30h.- La concejal de Turismo, Maica García, y las rondallas de Ferrol y comarca presentan el cartel de las Pepitas 2026. (Sala de comisiones).

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos e Obras, José Tomé, se reúnen con la AVV Ferrol dentro del programa do plan de barrios. Local AVV Ferrol Vello.

12.00h.-La concejal de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, preside la sesión extraordinaria del Comité de Seguridade e Saúde. (Sala comisiones).

12.00h.- La concejal de Igualdade, Elvira Miramontes, preside la mesa de trabajo relativa al Plan Municipal de Infancia e Adolescencia del Concello de Ferrol. Edificio de Benestar Social (Rúa Sánchez Barcaiztegui, 35).

19.00h.- Pleno ordinario.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

20,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá aa Arriado Solemne con motivo del 489º aniversario de la Infantería de Marina. En el Patio de Armas del Cuartel de Dolores (avenida de Mac Mahón, 31)

En As Pontes

12,30 h.-El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantendrá un encuentro con la Asociación de Empresarios Seara para presentar las iniciativas de la Consellería de 2026. En la sede de la entidad (polígono Industrial Penapurreira – Parcela Equipamento 1).

En Miño

10,00 h.-La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunirá con representantes de la cofradía de Miño. En el edificio del Galp Ártabro Norte (rúa do Curro, 33).

ANIVERSARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA

En Ferrol

–Para hoy jueves se programan dos actos. A las 17.30 horas en la sala Carlos III de Exponav conferencia “Desde un glorioso pasado. Los Tercios Españoles en perspectiva histórica”, impartida por el Doctor en Historia Juan Torrejón Chaves .

Ya a las 20.00 horas en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, en Batallones, sede del Tercio Norte, solemne arriado de la Bandera Nacional.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 18.00 horas inauguración en el Ateneo Ferrolán de la muestra de fotografías » Paisaxes de Ferrolterra» , la primera exposición del fotógrafo fenés David Couce. Permanecerá abierta al público de 18.00 a 21.00 h. hasta el dia 1 de abril.

—A las 19:00 horas, el Ateneo Ferrolán acoge la presentación de la obra Rotspanier. Un miliciano gallego en el exilio francés (1939-1946), del escritor e investigador de la memoria histórica Juan Galán. Se trata de uno de los encuentros culturales y históricos más esperados de este invierno en Ferrol, pues propone acercar al público un relato que combina investigación rigurosa, memoria colectiva y social de la Guerra Civil y su prolongado impacto en Galicia. Acompañando al autor estarán Virginia Fernández, nieta del biografiado y Enrique Barrera Beitia, historiador y secretario de la Asociación de Memoria Histórica de Ferrol.

En As Pontes

–A las 18.00 horas, el Auditorio Municipal del Cine Alovi acogerá el concierto “A Banda no Rock”, protagonizado por el alumnado del Conservatorio Profesional de Música de As Pontes, dentro del programa «Xoves na Biblio.

EXPOSICIONES

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

-En el centro comercial Odeón, de Narón, hasta el 6 de marzo exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García,

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse

de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.