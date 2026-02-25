Los trabajadores de Navantia contarán con el apoyo unánime del Concello de Ferrol para la negociación de su Plan Industrial

El nuevo Plan Industrial para Navantia en sus astilleros de la ría de Ferrol en 2026 y 2029 no es del agrado del comité de empresa y así se lo trasladaron este jueves al teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz y a los portavoces de los grupos municipales del PP, PSOE, BNG y Ferrol en Común.

Todos los grupos municipales acordaron en esta reunión realizar una declaración institucional que será aprobada por unanimidad en el pleno ordinario del Concello de Ferrol de este jueves, a partir de las 19:00 horas, en el que darán respaldo a los trabajadores del astillero y apoyar sus demandas que pasan por la construcción de un nuevo dique cubierto, un dique de reparaciones y por la modernización del dique actual en particular y de la modernización integral del astillero en general.

Otra de las peticiones en esta declaración institucional será la garantía del empleo estable mediante el refuerzo de la plantilla propia, lo que facilitará la diversificación de la actividad productiva del astillero, como también la apuesta por la I+D+i, por la eólica marina y por la expansión de los activos singulares como es la fábrica de turbinas.

Estas peticiones del comité de empresa “no son imposibles” para Navantia

Tras la negociación del convenio colectivo, el siguiente paso era la negociación del Plan Industrial y desde Navantia “non nos chega ningún imput, nin convocatoria” de una reunión, afirmaba el presidente del comité de empresa, Carlos Díaz, “dicíndonos que non teñen ningunha obriga de negociar con nós”, al no llevar incluido ningún ERE.

Como empresa pública “non poden deixar as peticións dos traballadores no tinteiro”, alguna de ellas “desde fai máis de dúas décadas” de ahí la reunión de este jueves con los portavoces de los grupos municipales.

El aumento del gasto en defensa “ten que servir para a reindustrialización da comarca” y hacer el astillero de Navantia “do século XXI”, haciendo buques “con maquinaria do século XIX”, como también una apuesta por el mercado civil “co tema de descarbonización de buques e o hidróxeno.”

En materia de empleo “por primeira vez en anos” entra más gente contratada de la que se va y quieren hablar con Navantia “de o que queremos incorporar en materia de obra e que se cumplan os convenios». En la actualidad hay 1.700 trabajadores en Navantia y más de 3.000 en las empresas auxiliares.

Las solicitudes realizadas para el comité de empresa “non son imposibles” para Navantia y en caso de incorporarlas “so farían apuntalar” este Plan Industrial, en los dos astilleros de la ría de Ferrol, por lo que se lamentan de esta falta de diálogo por parte de la empresa pública.

El futuro de Navantia Fene es preocupante para el comité de empresa, afirmaba el secretario de CCOO, Iván López, debido al descenso de la carga de trabajo en la sección de Seanergies “e se está vendo o fantasma da reconversión”, como sucedió en el astillero de Cádiz, algo que no están dispuestos a permitir con la Mancomunidade de concellos “para protexer os traballadores da industria principal e da auxiliar.”

La CGT es el único sindicato que no ha firmado estas peticiones del comité de empresa, en palabras de su representante Javier Losada, debido a que estas inversiones se deben «á sumisión do goberno de España as políticas trumpistas e nos somos traballadores que estamos a sufrir esta situación de guerra» y ahora «non podemos dicir que sí a calquera cousa«, siendo la labor del comité de empresa «velar polos traballadores«. El gobierno central «está abandoando a transición enerxética» y en materia militar «se poden facer plantexamentos que non sexan imperialistas».