El antiguo Hospicio acogerá el 4 de marzo la segunda edición de ‘Pan de Barco’

‘Pan de Barco’ tendrá continuidad tras su estreno en diciembre de 2024, con una segunda edición que se volverá a desarrollar en el antiguo hospicio el próximo 4 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas, en una cita presentada este miércoles por parte de la concejala de Turisno, Maica García y la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, contando con la presencia de varios participantes en el evento como los cocineros Álvaro González (A Maruxaina), Adrián Pérez Vázquez (Café Vanessa) y Adrián Pérez Regueiro (Sinxelo), además de la historiadora local Anabel Bello.

Esta cita combina “gastronomía, historia e innovación”, afirmaba la concejala de Turismo, en el que se pone en valor “a riqueza culinaria de Ferrol como o seu legado naval”, explorando las recetas de los países a los que navegaron los primeros barcos construidos en los astilleros de Ferrol en el siglo XVIII.

Los participantes trabajarán coordinados y asesorados por Daniel López en un proceso de investigación para rescatar recetas culinarias de otras latitudes, reinterpretadas con ingredientes gallegos, mientras que la historiadora Anabel Bello aportará una visión divulgativa sobre las navegaciones de los barcos construidos en Ferrol y el papel fundamental del pan de barco como sustento básico en las travesías oceánicas.

Serán 70 las plazas disponibles para poder degustar las propuestas en esta edición de ‘Pan de Barco’, abriéndose las inscripciones a partir de este jueves 26 de febrero, a las 13:00 horas, en el email pandebarco@gmail.com indicando nombre, DNI y teléfono de contacto, con un máximo de dos personas por solicitud.