El Club Sportfight de Ferrol brilla en el Campeonato de España de Grappling

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La expedición ferrolana regresa de Las Palmas de Gran Canaria con un botín de tres medallas y el segundo puesto nacional por clubes en la categoría Grappling-Gi femenina.

El Club Sportfight de Ferrol brilla en el Campeonato de España de Grappling con un histórico Subcampeonato Nacional en categoría Femenina.

El Club Sportfight (SFI) ha vuelto a demostrar por qué es un referente de las artes marciales en Galicia. Tras un intenso fin de semana de competición (del 20 al 22 de febrero), los deportistas del club han tenido un papel determinante en el éxito de la delegación gallega en los Campeonatos de España de Grappling y Grappling-Gi.

Subcampeonas de España por Clubes

El mayor hito colectivo llegó en la modalidad de Grappling-Gi femenino, donde el Club Sportfight se alzó con el 2º puesto nacional por clubes. Este resultado posiciona a la entidad ferrolana en la élite del panorama español, gracias a la regularidad y el nivel técnico mostrado por sus competidoras.

Manuel Permuy: Oro en Veteranos y Bronce Senior

A nivel individual, destaca la figura de Manuel Permuy Martínez (-84kg). El luchador ferrolano completó una actuación sobresaliente logrando:

Medalla de Oro y título de Campeón de España en la categoría de Veteranos (GRPP).

Medalla de Bronce en la categoría Sénior (GI), además de un meritorio 5º puesto en Grappling.

Éxitos en el cuadro femenino

El equipo femenino también aportó metales valiosos al medallero del club:

Lucía Fernández González (-90kg): Se colgó la medalla de bronce en Grappling-Gi, sumando un 5º puesto en la modalidad sin kimono (GRPP).

Irene Ferreira Beceiro (-53kg): Firmó una notable actuación con sendos 5º puestos tanto en Grappling como en Grappling-Gi, puntuando decisivamente para el equipo.

Beatriz Arias Gutiérrez (-64kg): Completó la participación del club con un 5º puesto en GRPP y un 5º puesto en GI, mostrando un alto nivel competitivo frente a las mejores especialistas del país.

Balance final del Club Sportfight:

1 Medalla de Oro (Veteranos)

2 Medallas de Bronce (Sénior)

Subcampeonato de España femenino por clubes (Grappling-Gi)

Desde la directiva del club y la comunidad deportiva ferrolana se ha celebrado este éxito que vuelve a poner el nombre de Ferrol en lo más alto del podio nacional.