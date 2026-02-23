AD Judo Ferrolterra conquista cuatro Bronces en la Copa de España “A” de Judo de Galicia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este pasado sábado 21 de febrero se disputó la Copa de España “A” de Judo de Galicia en el Pabellón Multiusos “Fonte do Sar”, en Santiago de Compostela.

La AD Judo Ferrolterra se desplazó con 9 judocas, 2 entrenadores y 1 árbitro hasta la capital de Galicia, donde obtuvo unos grandes resultados que confirman la evolución de la cantera del Club.

Las medallas de Bronce fueron para la judoca de Fene Alba Bollo en -48 kg, la ferrolana Xeila Herrera en -52 kg y los naroneses Xabi Mauriz en +66kg y Alejandra Álvarez en +63kg. Todos ellos perdieron en semifinales sus respectivos combates, ganando luego el combate por la medalla de Bronce.

Por su parte, los eumeses Iago Miño en -38kg y Xabier Allegue en -55 kg, a pesar de realizar una gran competición, se quedaron a la puerta de las medallas obteniendo un meritorio 7o puesto. También se desplazaron a su primera experiencia en una Copa de España los hermanos Ion, Iosu y Julio Freire que no tuvieron opción a la lucha por las medallas en su primera competición de nivel nacional.

Los judocas estuvieron acompañados en todo momento de sus profesores del club Alberto López “Pitu” y Alberto Castro, que también formaba parte de la organización del evento. Como árbitro en esta Copa de España estuvo presente Armando Castro.

Esta prueba era puntuable para el Campeonato de España de la categoría. A la cantera del club aún le queda el Campeonato Gallego Infantil para dilucidar los judocas que se clasificarán para dicho Campeonato de España que se va a disputar en Palma de Mallorca en el mes de Abril.