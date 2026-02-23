Eventos para este martes, 24 de febrero, en la zona norte

Faltan 310 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«La cuestión no es si te derriban; es si te levantas.» . (Vince Lombardi)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Modesto, Sergio, Flaviano, Lucio y Julián.

TAL DÍA COMO HOY

(1890)-Falleció en Ferrol Joaquín de Arévalo Otero, conocido simplemente por Joaquín de Arévalo, (n. Ferrol-1850) .Oficial de la Armada. Fue un periodista gallego.

(1985)- Primera emisión de la Radio Galega.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 24 de febrero tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Para hoy martes se espera una jornada principalmente nublada con un cambio hacia la lluvia al final del día.

Temperatura: La máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se situará en torno a los 11°C.

Viento: Soplará desde el sur con una velocidad media de 26 km/h (16 mph), lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca.

Precipitaciones: Durante el día la probabilidad de lluvia es baja (10%), pero aumentará hasta el 45% durante la noche, con previsión de lluvia escasa o llovizna.

Humedad: Se mantendrá alta, alrededor del 71%.

Si tienes planes al aire libre, lo ideal es aprovechar las horas centrales del día antes de que llegue la inestabilidad nocturna.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad de donación de sangre se encuentra hoy delante del CIFP Ferrolterra. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–9.30 h.- El concejal de Xuventude e Marca Ferrol, Arán López, participa como jurado en el Concurso XII Emprende Xove Minimarket, organizado por AJE Ferrolterra. (Pazo da cultura Narón).

–10.00 h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

–11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside el acto institucional con motivo de la conmemoración del nacimiento de la escritora Rosalía de Castro. (Salón de recepciones).

–12.30 h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompaña al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en su visita a las instalaciones dela empresa Ghenova. (Avenida de Esteiro, 56-58)

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–12,30 h.- El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Planificación de Infraestruturas,y del alcalde, visitará las oficinas de la empresa Ghenova en Ferrol. (En la Avenida de Esteiro, 56-58).

En Ares

10,30 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el concello con motivo de las ayudas para el financiamiento de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal.

EN LO POLÍTICO-SOCIAL

–El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol mantendrá una rueda de prensa a las 12:00 horas, en la sala de comisiones del pazo municipal de Ferrol. El motivo de la misma es para dar cuenta junto a la. AVV de Ferrol Vello, Asociacion Ferrolterra Antiga, SC Medulio, Asociación Artábria y Ateneo de la moción en relación al proyecto de rehabilitación de la casa de Carvalho Calero.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

-A las 11.00 horas, en el salón de recepciones del concello, acto de recuerdo del Día de Rosalía.

EXPOSICIONES

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse

de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.