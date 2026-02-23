El «Marcide» cumple este año su cincuenta aniversario, medio siglo de Salud y de profesionales implicados

Compartir Facebook

El Hospital «Arquitecto Marcide» de Ferrol del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol cumple cincuenta años. La climatología no permitió hasta ahora arrancar a inicio de año con la conmemoración de tan especial aniversario de este medio siglo de sanidad pública, pero ya a partir de este lunes, día 23, se puede ver una lona conmemorativa en una de sus fachadas principales. Esta lona abre las distintas actividades que tendrán lugar a lo largo del año, y de las que se irá dando cuenta. Recoge en imágenes su esencia, una infraestructura con pacientes de todas las edades y esos profesionales que día a día trabajan en pro de su salud.

Precisamente, un especial agradecimiento tenía para ellos la actual gerente del área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, que, en su mensaje de arranque de información para todos los profesionales, afirmaba que es “medio siglo de vida en el que se tejió una historia llena de compromiso y humanidad. Son cincuenta años de avances que mejoraron vidas y trabajo en equipo. Cada uno de los profesionales, a lo largo de todo este tiempo, fuisteis y sois protagonistas de este engranaje que sostiene la salud que ahora tenemos”. Y subrayaba: “Gracias a cuantos hicieron y hacéis posible cada día lo llegar hasta aquí, por vuestra implicación en cuidar, curar y acompañar a las personas de nuestra entorno”.

En junio del 1976, la conocida como residencia sanitaria “Arquitecto Marcide” comenzaba poco a poco su actividad, y era bautizada cómo una de las residencias sanitarias más modernas de España. Recuerda asimismo que esta área también tuvo la suerte de contar con uno de los primeros Ambulatorios de España, el Fontenla Maristany.

Martín José Marcide Odriozola

Volviendo a esta residencia sanitaria que está de aniversario, su nombre se debía a Martín José Marcide Odriozola que fue un arquitecto español nacido en 1916. Este arquitecto estuvo a cargo del Instituto Nacional de Previsión (IPN), y fue autor de gran parte de los hospitales construidos a mediados del siglo XX en España para el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Marcide, ya en el período de posguerra, actuó debido al auge de gran demanda de centros sanitarios, y trazó la planificación y el diseño de los hospitales contemporáneos. Trabajó en el diseño de varios hospitales de grandes conocidas en ese momento como ciudades sanitarias. En este caso, diseñó una parte de la pequeña ciudad sanitaria que conforma hoy el Área Sanitaria de Ferrol.

