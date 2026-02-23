Mejora de taludes en Andrade en O Pincho, y en el pabellón municipal de Pontedeume

El Ayuntamiento de Pontedeume informó del estado de diferentes trabajos de mejora de taludes en diferentes puntos del municipio. Señala que comenzaron semanas atrás, estando ya finalizados los del talud del CEIP de Andrade. Esta actuación consistió en la instalación de una malla antihierba y la plantación de hiedras, con él objetivo de garantizar un mejor mantenimiento del mismo, así como de mejorar su imagen.

Por otra parte, esta semana darán comienzo esos mismos trabajos en el talud ubicado bajo la pista del Picho, lo que propiciará, pasados unos meses, que la zona cuente con un manto verde a lo ancho de todo el año, mejorando su estética.

Esos trabajos, según anuncian desde el Ayuntamiento, tendrán continuidad con los que se realizarán en las cercanías del Pabellón Municipal de deportes A Casqueira a lo ancho de las próximas semanas.

Él alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, destaca «a dobre función destas actuacións, servindo tanto para facilitar os traballos de mantemento dos noiros como para dotar a estas áreas dun aspecto moito máis pulido, na liña doutras diversas melloras que facemos por todo o municipio dende o centro ás parroquias».