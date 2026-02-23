Ferrol aprueba las ayudas para promover la dinamización económica del comercio, hostelería y mercados

Compartir Facebook

La junta de gobierno local ha dado luz verde este lunes a la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para desarrollar programas de dinamización en el comercio, hostelería y mercados, con un importe de 150.000 euros.

Así lo daba a conocer en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una elaboración de las bases en las que contaron con la participación de las asociaciones de hostelería y comercio.

Estas ayudas están repartidas en tres líneas, todas ellas dotadas de 50.000 euros, aunque estas cantidades podrían incrementarse o disminuir en función de lo solicitado, pero nunca sin superar los 150.000 euros, afirmaba el regidor. El máximo que se puede subvencionar son 20.000 euros por entidad y 10.000 euros por actividad.

La línea 1 está destinada a programas de dinamización de la oferta comercial y la hostelería. La línea 2 a los programas y actuaciones de fomento del tejido empresarial destinadas a la innovación y promoción, mientras que la línea 3 está destinada a los programas y actuaciones de dinamización de los mercados municipales.