Transportes cede al Ayuntamiento de Ferrol dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14

23 febrero, 2026 Dejar un comentario 180 Vistas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Ferrol la titularidad de un tramo de la carretera FE-13, entre los km 0 y 2,08; y de otro tramo de la F-14, entre los km 1,12 y 2,05.  En total, la longitud conjunta de ambos tramos cedidos es de 3.010 m, y su superficie estimada es de 144.563 m2
.
El Ayuntamiento de Ferrol asume la titularidad de los tramos reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento.

Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.

