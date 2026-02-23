Abierto en Neda el proceso para cubrir el puesto de juez de paz sustituto

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Se busca un juez sustituto o juez de paz para Neda. El Decanato de Juzgados de Ferrol insta a los interesados ​​en cubrir este puesto, dado que no ha sido elegido por el Ayuntamiento, a que procedan a cubrir la vacante lo antes posible. Neda deberá sustituir a la jueza de paz titular en en los casos de vacante, ausencia o enfermedad que le impida ejercer su cargo.

Los solicitantes deben estar empadronados en el municipio de Neda, ser mayores de edad y no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos ni incapacitados por sentencia judicial. Además, no pueden percibir ningún tipo de remuneración del erario público.

Cualquier persona que reúna las condiciones y esté interesado en desempeñar este puesto deberá personarse en la oficina de registro y reparto de los Juzgados de Ferrol (Servicio Común General de los Juzgados de Instancia de Ferrol), en la calle Coruña.

El edicto firmado por el presidente del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol detalla que, al presentarse, deberán aportar documentación que acredite su nombre, apellidos, DNI, profesión y domicilio, así como si han ocupado anteriormente el cargo de juez de paz o su sustituto, los méritos académicos y profesionales que desean alegar y el certificado de antecedentes penales.

La convocatoria, con fecha de registro el 20 de febrero, podrá consultarse en el tablón de anuncios municipal durante un mes.