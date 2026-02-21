Contundente victoria del Valdetires Ferrol en Zamora

Compartir Facebook

Segunda victoria consecutiva para el Valdetires Ferrol, en esta ocasión por un contundente 0-7 en su visita al Caja Rural River Zamora, en la 20ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Manuel Camba (Zamora).

Las ferrolanas hicieron un partido muy completo desde el primer momento, dominando todas las facetas del juego, impidiendo que las zamoranas tuvieran ocasiones de gol. Tras varios intentos de cara a puerta, era Irene la que conseguía abrir la lata para el Valdetires Ferrol casi llegando al medio tiempo y, poco después, volvía a anotar, con su particular doblete para dejar el marcador en 0-2 al descanso.

Tras la reanudación, las ferrolanas dieron un paso más en su plan de partido, con un gol de Tere nada más empezar el segundo tiempo, lo que empezaba a darles tranquilidad, pudiendo debutar sobre la pista la jugadora del Lago Sport, Patri Adega, continuando con otros tres tantos casi seguidos a los cinco minutos. El cuarto llegaba en propia puerta al querer despejar un balón la local María Hernández y, a continuación, Patri Corral sumaba su nombre a la lista de goleadoras por partida doble en pocos segundos. Ya con el partido totalmente encarrilado, Ana López cerraba la cuenta para el Valdetires Ferrol, dejando el marcador en el definitivo 0-7.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 30 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada recibirán al Gran Canaria Teldeportivo, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Caja Rural River Zamora: Iria, María Hernández, Paula, Blanca, María – también jugaron – Marta, Sara Peláez, Sara Fernández y Lara.

Valdetires Ferrol: Natali, Ana López, Irene, Mery, Tere – también jugaron – Leti Rojo, Iria, Patri Adega, Patri Corral, Monti, Giselle Tais, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Alejandro Jesús López y Adrián Sanz, junto con Sofía Álvarez como asistente (Comité castellano leonés). Amonestaron al entrenador local Rubén Calatrava y a la jugadora visitante Giselle Tais.

Goles: 0-1 Irene min.9, 0-2 Irene min.14, 0-3 Tere min.21, 0-4 María Hernández min.25, 0-6 Patri Corral min.25, 0-6 Patri Corral min.25, 0-7 Ana López min.32.

Pabellón: Manuel Camba (Zamora).